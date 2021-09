Ya es oficial. Pedro Acosta dará el salto a Moto2 la próxima temporada de la mano del Red Bull KTM Ajo. Así lo han anunciado tanto el equipo como el piloto de Mazarrón. La noticia era un secreto a voces. Su gran año a lomos de una KTM en su debut en el Mundial de Moto3 ha despertado el interés de varios equipos de la categoría intermedia, sin embargo, el español ha preferido seguir con KTM.

«Estoy muy contento de anunciar que daré el salto a Moto2 con KTM en 2022. Primero vamos a terminar está increíble temporada en Moto3 lo mejor que podamos. ¡Gracias a mi familia, mi equipo y sponsors por todo el apoyo!», aseguraba el flamante líder del Mundial de Moto3. En un comunicado emitido este martes, el equipo ha anunciado que el murciano será compañero de Augusto Fernández en Moto2 el año que viene.

Im super happy to announce Im jumping to Moto2 with @RedBull_KTM_Ajo for 2022! Let’s first finish this amazing season in Moto3 as best as we can 💪 Thanks to my family, team, sponsors for all your support! pic.twitter.com/3pgIgbvngV

— Pedro Acosta (@37_pedroacosta) September 7, 2021