Pedri González atendió a los medios tras darle una nueva victoria en Liga Santander del FC Barcelona. Los culés se llevaron tres puntos ante el Sevilla que les permiten seguir su escalada en el campeonato, aunque lo hicieron sufriendo, por un justísimo 1-0, en un partido que tampoco estuvo exento de polémica. El triunfo les permite seguir a 12 puntos del Madrid, con un partido menos y, por tanto, a no renunciar a ganar el título, aunque reconoció que está complicado, debido a la amplia ventaja con la que cuentan los de Ancelotti.

Aclamado por el público

«Una locura. Desde el primer día me acogieron muy bien. Me he sentido muy querido. Es la mejor afición que hay».

Victoria sufrida

«El Sevilla es un gran equipo. Sabemos que saben jugar, que cuando tienen el balón proponen buen fútbol, pero lo hemos conseguido sacar».

El gol

«Es parecido al de Turquia. Siempre que veo una pierna delante recorto y, desde que chuto, sabía que iba para adentro».

Líder del equipo

«No. Somos todos, por como corremos, como somos un grupo. Se notan que están saliendo las cosas y estoy muy contento por la victoria y por ponernos segundos.».

Segundos

«Hemos mejorado en muchas cosas de fútbol. Presionamos mejor, tenemos más tranquilidad con la pelota y los fichajes de arriba nos aportan mucha pólvora».

¿Hay Liga?

«Sí. Sabemos que es difícil, pero somos el Barça y vamos a luchar por ser primeros. Es lo que tenemos que hacer. Sabemos que está difícil, pero al Madrid le está costando y veremos a ver si pincha».