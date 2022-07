Pau Torres emerge como alternativa para el Barça

El Barcelona ve cada vez más difícil la posibilidad de lograr el fichaje de Jules Koundé. El central francés es otra de las peticiones de Xavi Hernández para reforzar al equipo este verano. Por el momento, los grandes deseos del entrenador han sido cumplidos por parte de Joan Laporta y su equipo con los nombres de Lewandowski o Raphinha, entre otros, pero el del galo parece más complejo con el Chelsea de por medio. Los culés tienen una lista de alternativas donde aparece bien colocado el español Pau Torres.

El central del Villarreal, de 25 años, es una de las alternativas que contempla el Barcelona de no lograr finalmente el fichaje de Koundé. El Chelsea está pujando fuerte por el defensor del Sevilla, consciente de que hay otros clubes interesados en él y con el mal sabor reciente de otros fichajes fallidos, como es el caso de Raphinha, por el que llegó a pujar más y mejor pero que finalmente acabó inclinándose hacia el Barcelona. No quiere volver a repetir errores el equipo que volverá a entrenar Thomas Tuchel que en las últimas horas ha mejorado la oferta que presentó al Sevilla.

El Barça está en conversaciones con el jugador aunque no está en disposición de pujar tan fuerte como el Chelsea por el central del Sevilla. Los blues estarían ofertando por encima de los 64 millones de euros, un precio que satisface de sobra a nivel económico a los andaluces, con los que continúan negociando. De hecho Koundé no ha viajado con la expedición sevillista a la concentración del equipo en Portugal. Se llevó a 31 jugadores el entrenador Julen Lopetegui entre los que no está el francés.

A expensas de que se resuelva su futuro en las próximas horas, con el Chelsea mejor colocado, el Barça ya plantea un nuevo escenario sin él pero sí con la pretensión clara de reforzar al equipo con otro central para cumplir las demandas de Xavi, que pedía un defensa de primer nivel que pudiera jugar al lado de Ronald Araujo, el imprescindible por el momento del catalán.

Ahí es donde aparece el nombre de Pau Torres. El castellonense es un futbolista que gusta desde hace tiempo en Can Barça. De hecho, le siguen la pista desde edad juvenil, cuando tuvieron a su alcance su fichaje pero no llegó a concretarse. Desde su cesión en el Málaga, donde cuajó una gran temporada y le valió para ganarse un sitio en el primer equipo del Villarreal, su ascensión ha sido meteórica hasta llegar a ser titular con la Selección. Es un fijo para Luis Enrique y uno de los defensas con mejor valor de mercado del momento.

Está tasado en 50 millones de euros y no son pocos los clubes que han mostrado su interés por él desde que irrumpiera como un central rápido, alta y de buen pie con el Villarreal. Tanto el Madrid como el Barça le siguen la pista pero es que en la Premier League casi todos los grandes han preguntado por él. El curso pasado el Tottenham Hotspur estuvo cerca de concretar su fichaje por 50 kilos y otros equipos como el Manchester United han empujado por él en los últimos meses.

El Villarreal es un club vendedor pero ahora mismo Pau Torres es uno de sus jugadores franquicia y no pondrá fácil su marcha, quieren un precio justo. El Barça tendría que desembolsar una cifra similar a la de Koundé para hacerse con sus servicios. Encaja en el perfil culé por su salida de balón y también por el hecho de ser zurdo, complementándose a la perfección con Araujo.