El Bayern de Múnich ha iniciado su particular ‘venganza’ con el Barcelona, apenas un día después de que se hiciera oficial el fichaje de Robert Lewandowski por el conjunto azulgrana. Los muniqueses están muy cerca de cerrar la incorporación de una de las perlas de la cantera culé, el lateral Adam Aznou, pieza de la que no se querían desprender en Can Barça y al que seguían varios clubes.

Adam Aznou, lateral de 16 años y de origen hispano-marroquí, era una de las perlas de la cantera azulgrana en la que el Barcelona tenía gran confianza para el futuro. Los catalanes pretendían renovar a su joven estrella, cuyo contrato acababa este verano, pero el Bayern de Múnich habría conseguido convencerle de unirse a sus filas, apenas un día después de oficializarse la llegada de Robert Lewandowski al Barcelona, en un movimiento interpretado por muchos como una pequeña venganza de los bávaros.

El lateral estaba en el radar de varios clubes europeos como Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Leipzig, Real Madrid, Benfica y el propio Bayern de Múnich, pero ha sido este último el que ha logrado convencer al jugador, que se encontraría ya en la ciudad alemana, según el periodista Florian Plettenberg.

Aznou venía brillando en el Cadete A del conjunto azulgrana y en el club catalán había gran confianza en él como un relevo de garantías para Jordi Alba en el futuro. Internacional con España sub-16, Aznou es considerado uno de los mejores jugadores cadetes del fútbol español.