Parece mentira pero AliExpress tiene la bicicleta eléctrica con 7 velocidades y batería de 36V a un precio de risa

Las bicicletas eléctricas llevan tiempo ganando terreno en las ciudades, pero lo que está ocurriendo con un modelo de AliExpress ha sorprendido a todos. La plataforma asiática ha puesto a la venta una bicicleta eléctrica con cambio de siete velocidades y batería de 36V a un precio tan bajo que se ha convertido en una de las ofertas más comentadas de las últimas semanas. Y es que por ese dinero hace apenas unos años era imposible encontrar algo parecido. La mezcla entre movilidad eléctrica y precios ajustados está haciendo que cada vez más usuarios se planteen dar el salto a este tipo de transporte para moverse por ciudad o hacer trayectos cortos sin depender del coche.

El modelo en cuestión es la MileCity de HillMiles, una bicicleta eléctrica urbana que apuesta por un diseño sencillo pero bastante completo para el día a día. Cuenta con una batería de 36V integrada en el cuadro, sistema de siete velocidades Shimano y un motor pensado para ofrecer asistencia al pedaleo en recorridos urbanos y desplazamientos habituales. Además, incorpora pantalla LCD para controlar la velocidad y el nivel de batería, iluminación LED y varios modos de asistencia eléctrica para adaptar la conducción según el trayecto. Todo ello con una estética bastante moderna y un peso contenido para tratarse de una bicicleta eléctrica.

Uno de los puntos que más comentarios está generando sobre la MileCity es precisamente su relación entre precio y equipamiento. Muchos usuarios destacan que encontrar una bicicleta eléctrica con estas características por un coste tan bajo era algo impensable hace poco tiempo. El modelo de HillMiles busca atraer especialmente a quienes quieren iniciarse en el mundo de las e-bikes sin gastar una fortuna y sin renunciar a elementos básicos que ya se consideran casi imprescindibles en este tipo de bicicletas. Y es que AliExpress la vende ahora rebajada por solo 541,73€,una auténtica ganga teniendo en cuenta la combinación entre batería de 36V, asistencia eléctrica y cambio Shimano, entre otras características.

AliExpress arrasa con esta bici eléctrica

El éxito de este tipo de ofertas también tiene mucho que ver con el aumento del interés por alternativas de transporte más económicas. Cada vez más personas buscan reducir gastos en combustible, evitar atascos o simplemente encontrar una forma más cómoda de moverse por ciudad. Las bicicletas eléctricas han pasado de ser un producto bastante exclusivo a convertirse en una opción cada vez más habitual en las calles. De hecho, muchos usuarios reconocen que hace unos años ni se planteaban comprar una e-bike por sus precios elevados, mientras que ahora empiezan a aparecer modelos mucho más accesibles para quienes quieren iniciarse sin hacer una gran inversión.

La diferencia de precio respecto a otros modelos similares vendidos en Europa es precisamente uno de los puntos que más comentarios está generando. Algunas bicicletas eléctricas con características parecidas pueden superar fácilmente los mil euros en tiendas especializadas, especialmente si incluyen baterías grandes o componentes más avanzados. Por eso, encontrar un modelo mucho más barato en AliExpress despierta tanta curiosidad entre quienes llevan tiempo pensando en comprar una bicicleta eléctrica pero no quieren gastar demasiado dinero.