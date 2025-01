Oriol Riera, el técnico despedido en plena Nochevieja: «Cuando se vive en una realidad diferente…»

El pasado 31 de diciembre, día señalado en el calendario donde los haya, a eso de las 21:00 horas de la noche ,las mesas de toda España entraban en ebullición. Los comensales degustaban de el menú de Nochevieja mientras las conversaciones de barra de bar sobre política, economía, deportes y noviazgos presidían la última noche del año. En ese instante, el CD Estepona destituyó a Oriol Riera, su entrenador con una simple publicación en redes sociales.

«El CD Estepona comunica el cese de Oriol Riera como entrenador del primer equipo. Con su salida también abandona nuestra disciplina Aratz Olaizola, preparador físico. Desde el club agradecemos la dedicación, el esfuerzo y la profesionalidad de ambos. ¡GRACIAS!», reza la escueta despedida acompañada de una imagen del técnico. «Estoy bien, he recibido muchos mensajes de apoyo de jugadores y aficionados. Sabía que esta situación podía pasar», inicia Oriol Riera su conversación con OKDIARIO.

«A mí me lo comunicaron primero el día 26 y ya de manera formal el 29. Ha ocurrido en fechas navideñas, pero podía haber sido mucho antes porque la verdad es que desde el principio teníamos la sensación de que el propietario pasaría por delante de todos cuando quisiera. Aunque todo fuera bien, cuando se vive en una realidad diferente… uno ya sabe que eso puede pasar. El director deportivo y los jugadores no estaban de acuerdo con la decisión e intentaron pararlo «, asegura el técnico catalán.

Sin embargo, la propiedad desoyó la postura del resto de actores implicados. «Durante todo el año siempre ha habido muchos problemas en los tiempos y lo tardío que se hace absolutamente todo. Pasó en fichajes, en decisiones de material, en muchas cosas… Una vez que la dirección deportiva me lo comunicó el día 29 y al propietario le dio igual la opinión de capitanes y el director deportivo, ya lo di por hecho», relata a este medio.

La destitución sorprendió tanto por el qué como por el cómo. Oriol Riera tenía al Estepona a tres puntos de la fase de ascenso y había eliminado al Málaga en Copa del Rey y llevado al Leganés hasta los penaltis. Sin embargo, el entrenador sentía que convivía con la sombra del despedido desde su llegada. «La presión siempre estaba ahí. En el momento que pasan por delante y no te saludan, preguntan por alineaciones, cuestionan que algunos futbolistas no jueguen… No era fácil tener esa presión. Ya no por mí, sino por el resto del cuerpo técnico y los jugadores», explica Oriol Riera durante su conversación con este periódico.

El Estepona es propiedad de Juan José Hidalgo, dueño de Air Europa y Halcón Viajes y ex máximo dirigente de la UD Salamanca. «Es un club bastante particular porque la propiedad e incluso el CEO no están en el día a día, se encuentran en Madrid. No tenía contacto con el propietario, todo me llegaba a través del director deportivo. Aunque entre dirección deportiva, cuerpo técnico y jugador el trabajo era perfecto, existía una gran comunión. Conseguimos generan un vínculo y una estabilidad que se notaban».

El porvenir de Oriol Riera en los banquillos es incierto. «Ya veremos. Ahora, a obtener la licencia UEFA Pro para poder entrenar donde quiera. Lo que sí tengo claro es que buscaré un proyecto en el que haya confianza, que valga la pena y en el que pueda ayudar a un club a seguir creciendo. Tranquilidad, paciencia y a seguir formándome», relata Oriol Riera, que ha ganado tiempo de calidad con sus hijas.