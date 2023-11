Robert Lewandowski es la gran novedad en la alineación del Barça contra la Real Sociedad. El polaco vuelve a liderar el ataque de su equipo tras ser suplente el pasado fin de semana ante el Real Madrid. Por otro lado, Pedri esperará su oportunidad desde el banquillo. El canario regresó a una convocatoria con el conjunto azulgrana 71 días después, pero Xavi Hernández ha tomado la decisión de no darle la titularidad por el momento. El que tampoco estará es Raphinha, que es suplente.

Alineación oficial del Barça

El Barcelona sale con Ter Stegen; Araujo, Koundé, Iñigo Martínez, Balde; Gavi, Gündogan, Fermín; Cancelo, Joao Félix, Lewandowski

Ter Stegen estará en portería. El portero alemán es indiscutible para Xavi Hernández y tratará de seguir a su gran nivel para mantener la portería a cero y darle de nuevo los tres puntos a su equipo. Después de caer ante el Real Madrid, el capitán azulgrana no lo tendrá fácil, pues se enfrenta a un Oyarzabal, Kubo y Brais Méndez que se encuentran en estado de gracia.

En defensa, Xavi Hernández vuelve a colocar a Joao Cancelo en el extremo derecho. Después de jugar de extremo ante el Real Madrid, el futbolista portugués repite en esa posición. Por ello, Araujo también repite en el lateral, mientras que en la izquierda está Balde. Y en el centro de la defensa Iñigo Martínez estará en el centro de la defensa junto a Koundé.

En el centro del campo, Pedri González esperará su oportunidad desde el banquillo. El canario ha estado más de dos meses de baja y Xavi Hernández dijo en rueda de prensa que «está al 100%», pero no está en óptimas condiciones para enfrentarse a la Real Sociedad. Fermín López repite en el once. Los que sí estarán son Gavi y Gündogan. Pese a sus palabras tras el Clásico, el alemán es titular ante la Real Sociedad.

Lewandowski y 10 más

Robert Lewandowski vuelve a liderar el once del Barcelona. El delantero polaco regresó de su lesión ante el Real Madrid, pero fue suplente. El ex del Bayern de Munich no estaba en óptimas condiciones y por ello tuvo algo más de media hora de partido. Ahora, las sensaciones son mucho mejores y está preparado para volver a hacer goles con la camiseta del Barcelona y dar caza a un Jude Bellingham que se aleja poco a poco en el ránking de goleadores de la Liga.

Joao Félix, con sus grandes actuaciones en ausencia de Lewandowski, ha sabido tirar del carro del ataque culé. El portugués acompaña al polaco en la izquierda. En la derecha había tres jugadores para un puesto. Lamine Yamal, Ferran Torres, que ha aprovechado muy bien las oportunidades en ausencia de un Raphinha y el propio Raphinha. Finalmente, Xavi Hernández ha elegido a Cancelo para que actúe en esa posición.