El objetivo de Alcaraz: ‘parecerse’ a Djokovic para luchar por el título en las ATP Finals

Carlos Alcaraz está atravesando un bache de resultados en este inicio de temporada, y el primero que lo asume es él mismo. Por primera vez desde el año 2021, justo antes de su explosión entre los mejores tenistas del mundo, el murciano ha caído en tres partidos consecutivos, como parte de un final de temporada al que ha llegado justo en el plano físico y mental. Sin embargo, Alcaraz no se rinde y se mira en el espejo del mejor, de Novak Djokovic, para tratar de mejorar y competir por todo ya en las ATP Finals.

Pese a que el resultado de su primer partido, ante Alexander Zverev, no fue positivo, las sensaciones acumuladas por Carlos Alcaraz en el tramo final de encuentro también dan motivos para el optimismo de cara a sus dos últimos partidos del Grupo Rojo, ante Andrey Rublev –miércoles– y Daniil Medvedev –viernes–, en los que se jugará la clasificación a semifinales. Lo primero es reconocer los errores para poder ponerles después remedio, y Alcaraz empezó con ello en rueda de prensa.

«El saque es uno de los aspectos. Pero sobre todo, aunque la pista sea súper rápida, un poco la consistencia. Yo pienso que al final del segundo o principios del tercero ha habido un momento en el que he tirado como tres o cuatro puntos a la primera fuera. Eso no puede ocurrir», analizó Alcaraz ante los medios de comunicación, hablando de su relajación y de dejarse ir en momentos del partido ante Zverev, como también le sucedió antes con Safiullin, en París-Bercy, o frente a Dimitrov y Sinner en Shanghai y Pekín, respectivamente.

Para buscar una solución a este problema, Carlos Alcaraz ya ha fijado a su ejemplo, que en estas lides y en la actualidad, no podía ser otro que Novak Djokovic. «Al final cada uno tiene su estilo, eso sí, pero yo me fijo en Novak, por ejemplo, y Novak nunca te regala la primera. Muchos jugadores no te regalan la primera. Es algo que tengo que mejorar, que está en mi mente cada vez que me pasa», comentó el número dos del mundo sobre el único tenista que le supera en el ranking en la actualidad.

Las opciones de Alcaraz en las ATP Finals

Carlos Alcaraz cedió en su debut en las ATP Finals, pero no por ello está ya eliminado del torneo. El formato especial de la competición de maestros, que cierra la temporada ATP, permite al tenista español contar aún con dos oportunidades para entrar en las semifinales, como miembro del Grupo Rojo, y ahí seguir peleando por uno de los grandes títulos de 2023.

El partido del miércoles, ante Andrey Rublev, será clave para medir las opciones de Carlos Alcaraz para acceder a semifinales, pero en caso incluso de perderlo, si lo hace de manera apretada, el español contaría, a la espera de lo que suceda en el Zverev-Medvedev, el otro duelo del día, aún con opciones matemáticas –reducidas– de entrar en semis si vence a Daniil Medvedev el viernes, en su último encuentro de la fase de grupos de las ATP Finals 2023.