Ingrid Gaixas es la pareja de Carles Aleñá, futbolista del Getafe. La joven, con casi 100.000 seguidores en Instagram, es una reconocida influencer y como tal suele ser muy activa en las redes sociales, donde llevaba unas semanas avisando de que iba a someterse a una esperada operación de aumento de pecho que ya ha sido llevada a cabo y que la hecho una mujer mucho más feliz.

La catalana no duda en asegurar que es uno de los días más felices de su vida, muestra el resultado y explica sus sensaciones: «Me habéis preguntado mucho por qué estoy en el hospital. Me he operado el pecho. De las mejores decisiones que he tomado en mi vida. He dormido fatal por la espalda, pero por el pecho me encuentro muy bien. Soy muuuuuuuuy feliz».

«Me voy a casa. Me encuentro muy bien. Tengo la sensación de tener muchas agujetas en el pecho, pero no es un dolor fuerte ni mucho menos. Me llevo la mejor experiencia de mi vida, después del nacimiento de Luca. De verdad que soy MUY FELIZ», ha insistido la joven influencer en sus historias de Instagram, donde ha ido informando de todo el proceso y ha agradecido el trato y la labor del equipo médico.

Hace algo más de año y medio, Ingrid se convirtió en madre de su primer y único hijo junto a Carles Aleñá, el pequeño Luca. La joven catalana siempre había tenido en mente someterse a este aumento de pecho, pero ha sido ahora cuando ha podido cuadrarlo todo, y el resultado queda claro que le ha gustado, porque no para de repetir lo feliz que es tras la operación estética que tenía entre ceja y ceja desde hace años.