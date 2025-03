Norris se lleva la pole a la primera carrera del año en Australia con Sainz décimo y Alonso decimosegundo

Lando Norris se llevó la pole de la primera clasificación del año en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia. El piloto británico desmontó los planes de Ferrari y liderará la parrilla en Melbourne junto a Oscar Piastri, segundo, desde la primera línea en la salida. El dominio de McLaren sigue siendo absoluto y sólo Max Verstappen parece estar dispuesto a discutirlo. Tras una sesión positiva para los pilotos españoles, Carlos Sainz saldrá décimo y Fernando Alonso decimosegundo.

La lluvia en la carrera del domingo ofrecerá muchas oportunidades y dará alternativa a McLaren, porque a una vuelta los papaya parecen no tener rival. Norris fue el más rápido, pero Verstappen acecha desde la tercera posición después de que su nuevo compañero, Liam Lawson, le diera la primera decepción a Red Bull.

Cuarto clasificó George Russell, nuevo líder de Mercedes, y Ferrari fue la decepción, con Charles Leclerc séptimo dos décimas más rápido que Lewis Hamilton, octavo. Sorpresón de Yuki Tsunoda al marcar el quinto mejor tiempo con el RB y de Alex Albon, el sexto, lo cual confirmó el subidón de Williams con un Sainz que no pudo pasar del décimo puesto lastrado por daños en el suelo.

Norris lidera y Alonso roza el truco de magia

Alonso apuntaba a la Q3, pero esta vez de donde no hay no pudo sacar más. La dificultad para girar en las curvas, por mucho que trasladen desde Aston Martin que el monoplaza es cómodo, afectó durante toda la sesión al piloto español, que no pudo pasar de la decimosegunda posición. Salió al filo del final de la Q2 y los daños le impidieron meter en la Q3 al AMR25, un monoplaza con el que por ritmo a una vuelta parecía opositar a las diez primeras posiciones.