La norma que podría cambiar por completo el fútbol moderno: así sería el fuera de juego

El fútbol tal y como lo conocemos en estos momentos puede tener las horas contadas. Desde la FIFA están planteándose muy seriamente implementar una de las reglas que más pueden cambiar los sistemas y estrategias de los equipos en la actualidad, así como poner punto y final a uno de los debates que no ha conseguido ni erradicar la tecnología del VAR. Hablamos del fuera de juego y el nuevo concepto de éste que sentencia el que conocemos actualmente y que condicionaría por completo al nuevo fútbol.

Desde la FIFA se está insistiendo y presionando para que la nueva fórmula que llevan estudiando desde hace años se implante. Así lo han transmitido a la Junta Internacional de la Asociación de Fútbol (IFAB) para que se apruebe definitivamente pese a que aún se están haciendo pruebas al respecto, algo que revolucionaría por completo la forma actual de entender los fuera de juego.

Una de las mentes que está detrás de este importante cambio es Arséne Wenger, reconocido entrenador del Arsenal durante muchos años que, desde su marcha del banquillo gunner se unió a la FIFA para desarrollar e idear nuevos cambio que mejoren la experiencia tanto del jugador como del espectador para que el fútbol esté en constante evolución, adaptándose a los nuevos tiempos.

Hasta la fecha, el fuera de juego tal y como lo conocemos, está vigente desde 1990, camino de 35 años usando la misma fórmula que tantas alegrías y dolores de cabeza ha dado a todos los clubes del mundo. En estos momentos, si el futbolista que ataca está por delante del último jugador del equipo que defiende, aunque sea por un milímetro, éste incurrirá en fuera de juego, en posición ilegal, y será sancionado con falta para el equipo que estaba defendiendo. Pero esto puede cambiar radicalmente.

La FIFA de Infantino insiste a la IFAB para que pongan en marcha todos los mecanismos para que se formalice la nueva fórmula de fuera de juego en la que están trabajando, tal y como desvelan desde The Athletic. Así, con la nueva idea de fuera de juego que abandera Wenger, un futbolista que ataca estaría en fuera de juego cuando todo su cuerpo, hasta el último centímetro de su bota, hombro o mano, esté completamente rebasado con el último defensor. Así, si el atacante está por delante pero su bota –por ejemplo– aún está alineada con alguna parte del cuerpo del jugador que defiende, éste no estará en fuera de juego.

La medida, completamente revolucionaria, beneficiará claramente a los delanteros, al equipo que ataca, dificultando a los defensores su tarea y cambia, previsiblemente, la forma de atacar de muchos equipos. Desde la FIFA se entiende que este nuevo planteamiento del fuera de juego ayudaría a que se dieran un menor número de fuera de juego durante los partidos, además de que estos serían más fáciles de detectar para los árbitros y la tecnología. Esta norma del fuera de juego ya ha sido puesta en práctica en competiciones de categorías inferiores de Italia, Países Bajos y Suecia, y la IFAB ya planea valorar esta propuesta.

«La discusión sobre el cambio de la ley del fuera de juego no es nueva y no es algo que veremos introducido en niveles superiores de manera inminente», adelantaba el propio Wenger, que si bien asegura que no veremos este cambio de manera inmediata, sienta las bases para que se siga apostando por su implementación en un futuro no muy lejano: «La FIFA se comprometió a probar esta nueva norma, que favorece al atacante, y que se ha aplicado en competiciones juveniles seleccionadas en toda Europa. Continuaremos con estos ensayos, evaluaremos los resultados y los discutiremos con todas las partes interesadas relevantes».