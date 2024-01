La FIFA se pone dura y prohíbe fichar a cuatro equipos españoles

La FIFA se ha puesto dura y ha prohibido fichar, por el momento, a cuatro clubes españoles. Los damnificados son el Santa Teresa femenino, El Ejido 2012, el San Roque de Lepe y Real Unión de Irún. Los cuatro han sido vetados por la organización que presidente Infantino a la hora de inscribir jugadores en sus equipos.

«La FIFA presenta una plataforma digital que ofrece información sobre los clubes a los que se ha prohibido inscribir nuevos jugadores. Este recurso forma parte del empeño de la entidad por fomentar la transparencia y facilitar toda la información en relación con las actividades de sus órganos judiciales», afirma el organismo internacional en sus portales oficiales. Dicha lista se actualizará todos los lunes a las 12:00 del mediodía. Se actualizará con los equipos que entren en la lista y con los que salgan.

La FIFA ha creado una nueva plataforma en la que a tiempo real irá anunciando los clubes que no cumplen las normativas internacionales de transferencia. Los clubes infractores entrarán en esta lista y serán sancionados sin poder inscribir jugadores mientras se mantengan en dicha lista negra.

Cuatro son los equipos españoles que por el momento han sido incluidos por la FIFA en esta lista de clubes sancionados: Santa Teresa femenino, El Ejido 2012, San Roque de Lepe y Real Unión de Irún. En total, la lista incluye unos 50 equipos internacionales. No hay ningún club de las cinco grandes ligas europeas, pero sí podemos encontrar al Boavista, de la Primera División de Portugal, como uno de los equipos sancionados. Foggia y Chievo Verona, del fútbol italiano, que militaron en el pasado en la Serie A, también están en esta lista negra elaborada por la FIFA.

Independiente, San Lorenzo, Banfield y Unión son los clubes sancionados en Argentina, uno de los países más perjudicados por esta lista en Sudamérica. Emelec y Liga de Quito, dos de los grandes clubes de Ecuador, también han sido sancionados. Olimpia, uno de los grandes clubes de Paraguay, también ha sido sancionado por la FIFA e incluido en esta lista donde nadie quiere estar.

Rubiales sobre la FIFA e Infantino

«En la FIFA tengo algunos amigos -entre comillas- que estaban deseándolo. Es evidente que, si tú te das cuenta de cuántos futbolistas, entrenadores, dirigentes, por ejemplo, se han llevado la mano donde yo me la llevé y además insultando y provocando y no han sido ni apercibidos. O si te das cuenta que había un seleccionador acusado de mantener relaciones sexuales con jugadoras de su equipo sin consentimiento y estuvo en el Mundial. ¿Se tomó alguna medida cautelar? No. Entonces yo creo que había mucho interés cuando mi gesto no deja de ser soez o vulgar o como le quieras llamar, pero era un reconocimiento al seleccionador. Le dije «olé tus huevos, olé tus huevos». Creo que es una expresión española y muy castiza que gustará más o menos, pero reflejaba lo que había sufrido Jorge Vilda, lo que había sufrido su familia. Porque al final fue sometido a una tremenda presión por parte de las jugadoras que me decían que había que echarlo. Yo aguanté y creo que el resultado, visto lo visto, fue positivo», valoró Luis Rubiales en su entrevista con OKDIARIO sobre la FIFA.

En la entrevista en OKDIARIO del pasado martes, el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, también tuvo palabras para el dirigente de la FIFA: «Infantino es un demagogo. No hay más que verlo jugar al fútbol y se ve lo que ha supuesto el fútbol de verdad en su vida. No jugaba ni en el recreo».