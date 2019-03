La noche de los horrores del Real Madrid: tres lesionados, dos palos, un expulsado…

El Real Madrid se despide de Europa en una noche en la que todo lo que pudo salir mal, salió mal. Los blancos caen por un estrepitoso 1-4 en casa ante el Ajax, tras dos balones al palo, dos lesiones antes del descanso, un expulsado y un gol justo después de tratar de empezar la remontada.

El Real Madrid ha puesto punto y final a su temporada. Los blancos caen 1-4 frente al Ajax, perdiendo su tercera final en apenas una semana. Los de Solari merecieron la derrota, pero no es menos cierto que todo lo que les pudo salir mal, les salió peor. Aún siendo inferiores, se dieron todas las circunstancias para que la noche vivida en el Bernabéu fuese un horror. Dos remates al palo, tres lesionados, una expulsión y un gol revisado por el VAR que no contó con ninguna toma en la que se viese claro si el balón salía totalmente fuera del campo o no.

Para empezar, en los primeros minutos de partido, aún con 0-0, Varane cabeceaba a placer un balón que se estrellaba en el travesaño. Era el 1-0, que habría puesto a los madridistas 3-1 arriba en la eliminatoria. El central del Real Madrid era una de las principales referencias arriba, pero no estuvo acertado en ese remate y en otro, minutos después -y con el 0-1- que hubiese puesto las tablas.

Ya con 0-2, y con el Madrid buscando el gol que le metiese de nuevo en la eliminatoria, Lucas se lesionaba tras un remate que sacó Onana de forma magistral. Dos minutos después, Vinicius desperdiciaba otra ocasión y se rompía. Dos contratiempos importantes para los blancos que veían, sobre todo con la lesión del brasileño, como su principal bastión en ataque no podía continuar.

Bale entraba en lugar de Lucas y, ya en la segunda parte, disponía de una oportunidad de oro para volver de enganchar a los blancos a Europa. Se zafó de su defensor en velocidad y con un sutil toque parecía que haría el primero de los blancos. Su remate, al igual que el de Varane en la primera mitad, se encontraba con la madera.

Sería una de las peores noches que se recuerdan en Chamartín y una de las peores para Bale. El galés, que está más que cuestionado por la afición, no podía terminar el encuentro. Cerca de finalizar el encuentro, se rompió y no pudo ser sustituido al no quedar cambios.

Antes de eso, quedaba aún más. El conjunto madridista veía como sus opciones de clasificarse se esfumaban después de que Tadic pusiera el 0-3. La jugada iba a ser revisada por el VAR, por un posible fuera de banda favorable al Real Madrid en el inicio de la jugada. Sin embargo, en unas tomas parecía que el balón salía totalmente y en otras parecía que no. La perspectiva no dejaba ver con claridad que sucedía y, al no haber una toma en la que la evidencia fuese clara, Brych hizo lo que debía y dio el gol como válido.

Depués, Asensio hacia presagiar una posible remontada acortando las distancias. Sin embargo, dos minutos después de su gol, Schone se sacaba un zapatazo brutal y cruzaba a la escuadra contraria el balón botado de una falta, poniendo el definitivo 1-4.

Aún quedaba tiempo para más. Nacho perdía los nervios ante el difícil momento vivido por los blancos para dejar a los suyos con 10 en los últimos minutos. Una dura entrada provocó la primera amarilla y, antes de que el balón se pusiese en movimiento, un empujón a un rival le hacía merecedor de la segunda.