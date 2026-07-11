Ni Skechers ni Adidas: las zapatillas perfectas para correr y andar son estas Asics ahora rebajadas en Decathlon

Encontrar unas zapatillas que sirvan tanto para correr como para caminar cómodamente durante horas no siempre es una tarea sencilla. Aunque marcas como Skechers o Adidas suelen ocupar un lugar destacado entre las opciones más populares, lo cierto es que existen alternativas que ofrecen un excelente equilibrio entre comodidad, amortiguación y precio. Es el caso de las Asics Gel Windhawk, un modelo pensado para corredores principiantes y para los que buscan un calzado cómodo y bonito para el día a día. Ahora, además, estas zapatillas se pueden conseguir en Decathlon con una rebaja del 33%, pasando de costar 74,99 euros a solo 49,99 euros durante la promoción vigente.

Uno de los puntos fuertes de este modelo es la tecnología GEL de Asics, situada en la zona del talón. Este sistema ayuda a absorber el impacto de cada paso y hace que la sensación al caminar o correr sea mucho más suave. Es una característica que se nota especialmente después de recorrer varios kilómetros o cuando se pasan muchas horas de pie. A esto se suma una mediasuela con espuma AMPLIFOAM+, que aporta un extra de comodidad y ayuda a que la pisada resulte más agradable sin perder estabilidad.

Las Asics Gel Windhawk están pensadas para corredores con pisada neutra y encajan muy bien en entrenamientos de corta y media distancia, aunque también son una buena elección para quienes simplemente quieren unas zapatillas cómodas para el día a día. Pesan 269 gramos en la talla 42,5 y cuentan con un drop de 8 milímetros, unas cifras que permiten disfrutar de una pisada equilibrada. La parte superior está fabricada con una malla técnica que favorece la circulación del aire, algo que se agradece especialmente durante los meses de más calor o en sesiones de ejercicio prolongadas.

Las zapatillas Ascis rebajadas en Decathlon

La suela también juega un papel importante. Está fabricada con caucho resistente y cuenta con refuerzos en las zonas que más desgaste sufren con el uso, lo que ayuda a alargar la vida útil de las zapatillas. Además, el talón incorpora una estructura que mejora la sujeción del pie y aporta una mayor sensación de estabilidad, tanto al correr como al caminar. Todo ello hace que este modelo sea una opción muy completa para aquellos que buscan comodidad y un buen rendimiento sin tener que dar el salto a zapatillas de gama más alta.

Con la rebaja actual, las Asics Gel Windhawk se convierten en una de las ofertas más interesantes dentro de las zapatillas de running de iniciación. Por menos de 50 euros es posible hacerse con un modelo que incorpora algunas de las tecnologías más conocidas de la marca japonesa y que responde bien tanto en carreras suaves como en caminatas largas. Si estabas pensando en cambiar de zapatillas y buscabas una opción cómoda, con buena amortiguación y a un precio ajustado, esta promoción de Decathlon puede ser una buena oportunidad para hacerlo. Por si fuera poco, la accogida que han tenido entre los compradores ha sido muy buena. En la web de la cadena francesa, acumulan una valoración media de 4,6 sobre 5 tras más de 1.400 opiniones.