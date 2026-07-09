Colas kilométricas en Decathlon desde hoy jueves 9 de julio por la bicicleta eléctrica de gama alta con 600 euros de descuento

Las rebajas de verano han comenzado con fuerza y Decathlon vuelve a situarse en el centro de todas las miradas con una de las ofertas más llamativas en mucho tiempo. Desde hoy, jueves 9 de julio, numerosos clientes han acudido a tiendas físicas y a la página web de la cadena deportiva para aprovechar el importante descuento que tiene una bicicleta eléctrica de gama alta o premium. La protagonista es la Van Rysel E-GRVL AF HD, un modelo diseñado para los que buscan un modelo de altas prestaciones tanto para carretera como para pistas de tierra.

La promoción actual en Decathlon supone un ahorro de 600 euros respecto a su precio habitual, convirtiéndola en una de las oportunidades más interesantes del mercado para quienes estaban pensando en dar el salto a una bicicleta eléctrica premium. La elevada demanda ha provocado un gran interés entre los aficionados al ciclismo, especialmente porque este tipo de descuentos no suele aplicarse a bicicletas de esta categoría.

El modelo pertenece a la firma Van Rysel, la marca especializada de alto rendimiento de Decathlon, y destaca por ofrecer componentes propios de bicicletas considerablemente más caras. Su diseño está pensado para recorrer largas distancias con comodidad, afrontar rutas mixtas entre asfalto y caminos y mantener un comportamiento deportivo sin renunciar a la asistencia eléctrica cuando el terreno se complica. Todo ello ha convertido esta oferta en una de las más buscadas de las rebajas.

La bicicleta eléctrica rebajada en Decathlon

Entre sus principales características destaca el sistema de asistencia Mahle X35+, un motor ligero y compacto situado en el buje trasero que desarrolla hasta 40 Nm de par y ofrece tres niveles de asistencia al pedaleo. La batería, completamente integrada en el cuadro de aluminio, cuenta con una capacidad de 250 Wh y permite alcanzar una autonomía de hasta 100 kilómetros en condiciones favorables. Además, existe la posibilidad de incorporar un extensor de batería opcional que eleva la autonomía hasta aproximadamente 180 kilómetros, una opción especialmente interesante para los que realizan rutas de larga distancia o aventuras de varios días.

La bicicleta también sobresale por el equipamiento elegido por la firma francesa. Incorpora transmisión SRAM Apex de 12 velocidades, neumáticos Hutchinson Touareg de 700×45 milímetros preparados para terrenos mixtos, horquilla de carbono y una geometría denominada Endurance, pensada para mantener una posición cómoda durante horas sin perder eficiencia sobre el pedaleo. A ello se suman luces delantera y trasera alimentadas directamente por la batería de la bicicleta y numerosos puntos de anclaje repartidos por el cuadro y la horquilla para instalar portabultos, bolsas o accesorios de bikepacking.

El descuento de 600 euros convierte a esta bicicleta en una de las ofertas más destacadas del catálogo actual de Decathlon, pues ahora se puede comprar por 2.299 euros cuando su precio original era de 2.899€. En un segmento donde los modelos eléctricos de gravel de marcas especializadas suelen superar ampliamente los 3.500 o incluso los 4.000 euros, esta promoción permite acceder a una bicicleta equipada con componentes de calidad por un precio mucho más competitivo. Precisamente esa excelente relación entre prestaciones y coste ha despertado el interés de numerosos compradores, que no han querido dejar pasar una oportunidad que podría agotarse rápidamente dependiendo del nivel de existencias disponible.