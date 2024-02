Nikkole Teja, centrocampista estadounidense conocida también por ser una de las futbolistas más sexys del momento, sorprendió a todos anunciando a finales de enero su retirada de los terrenos de juego a pesar de que días antes la jugadora había fichado por el Puebla de México tras seis meses de inactividad. La joven señaló en su mensaje de despedida que pese a no haber completado la temporada agradecía el apoyo y cariño a sus compañeras, al cuerpo técnico y a la directiva del club mexicano.

«Si esta es la única vida que voy a vivir, estoy feliz de haber conocido y amado al futbol. Si hay otra vida después de esta espero encontrarlo otra vez y sentir que el fútbol me ame de también. Llegué a este país sola, a mis 18 años, sin conocer a nadie y sin hablar el idioma. Pero siempre tuve el sueño de jugar fútbol de manera profesional y aquí pude lograr eso. No queda nada que probar a alguien más o a mí misma. Sé lo que valgo como jugadora, hija, amiga y sobre todo como persona», comenzaba diciendo.

Y seguía así: «No me arrepentiré de dejarlo. Pero si me arrepentiré de experiencias que tuve que pasar, pero algunas estaban fuera de mi control. He tomado la no fácil decisión de retirarme del futbol profesional. Gracias a todos los que fueron parte de este camino y siempre me apoyaron. Ustedes me ayudaron en mis momentos más oscuros, pero también estuvieron en algunos de los mejores momentos de mi vida».

Arrasa en Onlyfans

Durante el periodo entre su etapa en el Necaxa Femenil y su fichaje por el Puebla Femenil la futbolista se dedicó a vender contenido exclusivo para mayores de edad en OnlyFans. «Me abrí una cuenta en OnlyFans porque el público lo pidió», reconoció en su momento Nikkole Teja, que cuenta con casi medio millón de seguidores en Instagram. Sus subscriptores debían pagar 17,50 dólares al mes para tener acceso a sus fotografías y vídeos explícitos.

Tras la decisión de la retirada de la estadounidense, algunos medios aseguraban que Teja fue objeto de acoso sexual, y que la directiva del Puebla, al igual que la Liga MX Femenil, le había presionado para que cerrara su perfil en la plataforma de contenido para adultos. En una entrevista con el Canal 6 de Monterrey, Nikkole Teja aclaró que la decisión de colgar las botas fue suya para explorar otras oportunidades que le permitan desarrollar su faceta como modelo.

«Eso es puro chisme. Tenía mi Onlyfans antes de firmar con el Puebla. La liga Femenil conoce que tengo mi página y nunca fue un problema. Solo tomé la decisión de que ya no quiero jugar en la Liga Femenil MX. Además, Nikkole Teja descartó que por abrir su página de Only Fans haya sido objeto de acoso sexual, pero no dudó en mostrar su apoyo a la gente que sí haya pasado por eso: «Es algo muy complicado, nunca sufrí acoso sexual y nunca me pidieron favores sexuales. Lamentó por las que sí lo han sufrido»