Ni Samba ni Gazelle: las zapatillas que arrasan entre las pijas esta temporada son unas Hoka que además recomiendan los podólogos

Durante los últimos años, las Adidas Samba y Gazelle se han convertido en dos de las zapatillas imprescindibles de cualquier armario que siga las tendencias. Su estética retro, su silueta reconocible y esa capacidad para combinar con prácticamente cualquier prenda las han convertido en un auténtico fenómeno entre quienes buscan un look cuidado sin renunciar a las deportivas. Sin embargo, esta temporada hay una alternativa que está ganando cada vez más protagonismo y que rompe con esa estética clásica: las Hoka Bondi 9.

Mucho más voluminosas, con una suela especialmente gruesa y una imagen claramente deportiva, se han colado en los estilismos de las que buscan unas zapatillas que además de quedar bien permitan caminar durante horas sin terminar con los pies destrozados. La clave está precisamente en que las Hoka Bondi 9 no nacieron como una zapatilla de moda. Hoka las plantea como un modelo para correr por carretera y caminar, con una construcción pensada para ofrecer una elevada amortiguación. La marca ha renovado esta generación incorporando una nueva espuma EVA supercrítica, aumentando la altura de la mediasuela y añadiendo un cuello moldeado en 3D y un empeine de punto estructurado.

También incorporan la tecnología MetaRocker, una geometría que favorece una transición suave de talón a puntera, y una estructura Active Foot Frame que aporta estabilidad. Y precisamente esa combinación entre estética llamativa y comodidad es la que explica que hayan dado el salto del mundo del running a las calles. Lejos de quedar reservadas para entrenamientos, las Hoka Bondi 9 funcionan especialmente bien con pantalones vaqueros, leggings, vestidos, faldas o incluso looks de oficina más relajados. La silueta grande de la zapatilla contrasta con prendas más elegantes y consigue ese efecto de «zapatilla de chica que sabe de moda» que ha hecho que las Hoka aparezcan cada vez más en estilismos urbanos.

Las Hoka de moda entre las pijas

Pero hay algo todavía más interesante para quienes priorizan la comodidad, pues las Bondi 9 también cuentan con el respaldo de especialistas del pie. Una publicación reciente de EatingWell recoge la recomendación de una cirujana podiátrica, que destaca precisamente el diseño tipo rocker y la suela gruesa con capacidad para absorber impactos y reducir el estrés en la zona del antepié. Además, otras recomendaciones recientes de especialistas han situado las Hoka Bondi 9 entre las opciones interesantes para caminar y para quienes buscan una zapatilla con mucha amortiguación.

Muchos expertos sitúan a las Bondi 9 como una de las mejores Hoka para caminar en cuanto a absorción de impactos, destacando su elevada amortiguación y una plataforma que aporta estabilidad pese a la considerable altura de la suela. En sus pruebas registraron una absorción de impactos especialmente alta y una construcción pensada para reducir la carga durante caminatas prolongadas. Eso sí, no son precisamente unas zapatillas discretas. La enorme mediasuela es una de sus principales señas de identidad y puede resultar demasiado voluminosa para las que prefieren diseños minimalistas. Pero es precisamente eso lo que ha hecho que las pijas las lleven ahora y sean una de las tendencias de cara al otoño.