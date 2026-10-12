Ni Asics ni Hoka: Lidl rompe el mercado con sus zapatillas de running de gama alta por menos de 50 euros

Lidl vuelve a demostrar que no hace falta gastar una fortuna para equiparse para de salir a correr. La cadena alemana ha puesto a la venta unas zapatillas de running de su marca deportiva Crivit que destacan por incorporar una de las tecnologías más buscadas por los corredores, una placa de carbono integrada en la suela. Se trata de las CarbonLite 1.0, un modelo de alta gama diseñado para correr sobre asfalto que busca ofrecer amortiguación, ligereza y retorno de energía a un precio mucho más bajo que el de otras zapatillas de marcas especializadas como Asics o Hoka.

Y lo mejor es que su precio se sitúa por debajo de los 50 euros, lo que las convierte en una alternativa llamativa para los que quieren mejorar su equipamiento deportivo sin dejarse el sueldo en el intento. Concretamente, las Crivit CarbonLite 1.0 están disponibles en la tienda online de Lidl por 46.99 euros, un precio especialmente atractivo si se tiene en cuenta que incorporan una placa de carbono, una característica que suele asociarse a zapatillas de running de gama alta, especialmente aquellas destinadas a corredores que buscan mejorar sus sensaciones y rendimiento durante los entrenamientos y carreras.

El modelo está disponible en dos colores (negro con detalles en gris y blanco con detalles en naranja) y en tallas de la 41 a la 46, aunque conviene comprobar la disponibilidad de cada número antes de realizar la compra. Uno de los elementos más interesantes de estas zapatillas es esa placa de carbono integrada, diseñada para favorecer la transferencia de energía durante la zancada. Esta tecnología se ha popularizado en el mundo del atletismo y el running por su presencia en modelos orientados al rendimiento, aunque sus resultados dependen de factores como la técnica, el ritmo y las características de cada corredor.

Lidl y el equipamiento deportivo

Lidl apuesta así por acercar esta solución a un público que no necesariamente quiere invertir cientos de euros en unas zapatillas para correr, pero que busca algo más que un calzado básico para salir a trotar varias veces por semana. La placa se combina con una mediasuela de EVA de alto rendimiento, un material ligero que proporciona amortiguación y ayuda a absorber los impactos al correr. La marca también destaca la incorporación de una plantilla moldeada de malla transpirable, pensada para favorecer el ajuste del pie, y una parte superior de tejido técnico que facilita la ventilación durante el ejercicio. A ello se suma una suela exterior de goma diseñada para ofrecer agarre sobre el asfalto, el terreno para el que están concebidas estas zapatillas.

Las Crivit CarbonLite 1.0 están dirigidas a corredores de nivel avanzado, según la clasificación del fabricante, y plantean una alternativa económica para los que quieren probar unas zapatillas con placa de carbono. Eso sí, el precio no debe ser el único criterio de compra. Tampoco conviene asumir que una placa de carbono garantiza automáticamente correr más rápido o evitar lesiones. Con esta propuesta, Lidl refuerza su apuesta por el deporte asequible y pone sobre la mesa una opción de gama alta por menos de 50 euros. Placa de carbono, amortiguación de EVA y tejido transpirable es una combinación que puede despertar el interés de aquellos buscan renovar sus zapatillas sin realizar un gran desembolso.