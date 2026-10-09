Lidl rompe el mercado con unas zapatillas tipo Skechers: cuestan 10 euros y son perfectas para andar y entrenar

Encontrar unas zapatillas deportivas cómodas, ligeras y a buen precio no siempre es sencillo, especialmente cuando se busca un calzado que sirva tanto para caminar a diario como para realizar algunos entrenamientos. Sin embargo, Lidl vuelve a poner el foco en los productos económicos con unas zapatillas deportivas de mujer de su marca Crivit que destacan por su precio de alrededor de 10 euros. Una alternativa para las que quieren renovar su calzado sin gastar demasiado y buscan un diseño deportivo que recuerda al de modelos populares de marcas como Skechers.

La cadena alemana se ha convertido en una de las opciones habituales para los que buscan artículos deportivos a precios asequibles. A través de su marca Crivit, Lidl comercializa prendas, accesorios y calzado pensado para acompañar diferentes actividades físicas. En esta ocasión, las protagonistas son unas zapatillas para mujer que pueden encajar en el día a día de aquellas que necesitan un calzado deportivo para salir a caminar, hacer recados o completar sesiones de ejercicio de intensidad moderada.

El principal atractivo de este modelo está en su precio, especialmente si se compara con lo que suelen costar algunas zapatillas deportivas de marcas reconocidas. Están rebajadas un 30% y por 10,49 euros estas zapatillas de Lidl se presentan como una alternativa económica para las que no quieren realizar una gran inversión en un calzado para el día a día. También pueden resultar interesantes para quienes necesitan un segundo par para alternar con sus deportivas habituales o para llevar al gimnasio sin recurrir a modelos de mayor coste.

Zapatillas de Lidl baratas

El modelo incorpora una parte superior de malla transpirable que permite la circulación del aire y ayuda a mantener una sensación más agradable en el interior del calzado. Esta característica puede ser especialmente interesante durante los meses en los que se camina más o cuando se utilizan las zapatillas para entrenar en espacios cerrados. La amortiguación también ocupa un lugar importante en este diseño. Las zapatillas incorporan una suela ligera de EVA con inserciones de TPR, una combinación que busca ofrecer una pisada cómoda y un agarre adecuado.

Además, cuentan con una plantilla extraíble de espuma viscoelástica, conocida como Memory Foam, que se adapta a la forma del pie. Los cordones permiten ajustar la sujeción y el tirador situado en la parte posterior facilita ponerse y quitarse el calzado. Son detalles que refuerzan su orientación hacia la comodidad tanto al andar como al hacer ejercicio. En cuanto al diseño, Lidl apuesta por una estética deportiva sencilla, con dos combinaciones de colores disponibles: negro con detalles naranjas y blanco con detalles plateados. Las tallas anunciadas van de la 37 a la 41, aunque están empezando a agotarse algunas tallas.

Con estas características, estas deportivas de Crivit pueden ser una opción para aquellas buscan un calzado asequible para pasear, ir al gimnasio o realizar ejercicios de intensidad moderada. No obstante, aunque su diseño recuerde al de modelos orientados a la comodidad, eso no significa que ofrezcan las mismas prestaciones que unas Skechers de gama superior. Para correr largas distancias o practicar deportes que exijan una sujeción específica, conviene elegir un modelo adaptado a la actividad y a las necesidades de cada pie.