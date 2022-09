Nakagami indulta a Márquez tras el accidente en Aragón

Los incidentes de Marc Márquez en la primera vuelta del GP de Aragón con Quartararo y Nakagami han traído mucha cola en los últimos días. El Diablo calificó su toque con el de Repsol Honda como lance de carrera y ahora ha sido el otro protagonista, Takaaki Nakagami, quien ha exculpado a Márquez de cualquier responsabilidad sobre lo sucedido y asegura que «no fue culpa de Marc, fue un lance desafortunado de carrera».

El piloto japonés ha sido declarado apto para el FP1 de su gran premio de casa, en Motegi, y tras el mismo atendió a los medios de comunicación donde dio las explicaciones pertinentes sobre el choque con el de Cervera en la primera vuelta del GP de Aragón. Todo empezó en la curva 3, cuando Márquez tiene un pequeño susto y recibe el impacto de Quartararo que no logra evitarle, lo que provoca que se le quede una pieza del carenado del francés en la parte trasera de la Honda.

Cuando Márquez activó el holeshot en la curva 7, notó que algo no iba bien, se le bloqueó el neumático trasero, la moto le llevó hacía la izquierda y chocó con Nakagami, que terminó en el suelo en un incidente bastante peligroso puesto que se quedó en mitad de la pista. Por suerte, los pilotos que venían por detrás pudieron esquivarle a tiempo y todo se quedó en un buen susto. Cuatro días después del accidente, el piloto nipón se ha pronunciado y reconoce que no se ha enfadado con el ilerdense para nada.

«Fue muy difícil, traté de adelantar a Marc en la frenada de la curva 7, pero entré un poco colado y él trató de recuperar la posición en la salida de la curva. Él estaba claramente delante de mí, pero parece que al activar el holeshot trasero se le fue la moto un poco hacia la izquierda. En ese momento traté de sacar el codo para evitar el contacto, pero fue imposible. Ahí me di cuenta de que no era culpa de Marc, sino que fue un lance desafortunado, un incidente de carrera. Al 0%, nunca me he enfadado con él», explicó el piloto japonés del LCR.

Nakagami achaca el incidente a la mala suerte y reconoce que tuvo suerte cuando se fue al suelo porque los pilotos que venían por detrás pudieron evitarle, y ya piensa en el FP1 del GP de Japón: «Fue mala suerte y he tenido una lesión, pero es así. Pudo ser peor, tuve dos contactos pero después del primero ya perdí el control, tuve suerte de que en el segundo, cuando me caí, todos los pilotos que venían por detrás me evitaron y no me pasaron por encima. Tuve suerte, trataré de recuperarme y hacerlo lo mejor posible en el FP1».