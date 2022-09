Mery Perelló, mujer del tenista Rafa Nadal, ingresó el 24 de agosto en una clínica privada de Palma. Ella y el tenista mallorquín esperan su primer hijo para finales del mes de octubre tras casi tres años de matrimonio y 10 de noviazgo. Nadal siempre ha pedido privacidad al respecto, y ahora se ha pronunciado al respecto tras las muchas informaciones que salen al respecto.

“Como sabéis, a nivel personal estoy en una situación que es importante para mí. Y tengo que ir gestionando todo. Por mucho que salieran según que tipo de informaciones en la prensa acerca del estado de mi mujer, mi mujer está bien, ya lo dejo caer”, dijo Rafa Nadal en la rueda de prensa posterior a su victoria contra Fabio Fognini en la segunda ronda del US Open, un partido que se le puso cuesta arriba pero que consiguió remontar.

«Hay que estar con calma»

Al balear le pilló en Estados Unidos preparando el torneo, pero obviamente está informado al minuto de todo, por eso quiere mandar ese mensaje de tranquilidad: “Son situaciones que son a veces más difíciles de gestionar cuando uno está lejos de casa. Uno tiene que ir paso a paso, día a día, y como siempre, desde la tranquilidad y la calma, ir construyendo las cosas que le puedan funcionar. Y eso es lo que estoy intentando hacer yo, estar con calma, con la máxima ilusión posible e intentar estar centrado en lo que tengo que estar, pero a veces tampoco las cosas son tan fáciles».

“Uno lo tiene que aceptar y lo asumo sin ningún tipo de problema. Para mí es un reto y lo asumo. Espero estar listo dentro de dos días y jugar mucho mejor de lo que lo he hecho hoy. Y soy una persona positiva. Las cosas salen a veces y a veces no, pero la confianza o mejor dicho la esperanza, no la pierdo hasta que estemos fuera”, añadió tras ganar a Fognini.