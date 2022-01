Rafa Nadal se proclamó campeón del ATP 250 de Melbourne tras imponerse en la final al estadounidense Maxime Cressy, (7-6 y 6-3) en la Rod Laver Arena. En la ceremonia de entrega de trofeos el tenista español reconoció que la conquista «significa mucho» después de todo lo que ha pasado. «Dudé de si iba a poder volver a competir», aseguró el español, que no sólo ha vuelto sino que lo ha hecho triunfando en Melbourne, a ocho días de que arranque el primer Grand Slam de la temporada.

Después de una hora y 44 minutos de batalla ante el estadounidense Maxime Cressy, Rafa Nadal pudo dar el mordisco número 89º a un título en su carrera. Durante la ceremonia de entrega de trofeos, el español agradeció el apoyo al público y a su equipo «en los buenos y malos momentos» y felicitó a su rival por el buen arranque de temporada.

«Tener un trofeo debajo del brazo significa mucho después de haber estado tanto tiempo parado por lesión», dijo Nadal, satisfecho en la Rod Laver Arena, una «pista muy especial» y a la que regresará en apenas ocho días para disputar el primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia.

Ya en rueda de prensa, Nadal dio más detalles sobre sus sensaciones y reconoció que en todo este tiempo incluso dudó de sus posibilidades de volver a competir. «Estoy muy contento de arrancar con un torneo ganado y sumar otra temporada venciendo en, al menos, un evento», dijo el balear, haciendo alusión a su nuevo récord. «Viniendo de donde venimos es muy especial y me hace feliz porque además creo que hoy jugué el mejor partido de la semana. Es un comienzo muy positivo porque atravesé por momentos complicados, con muchas dudas incluso de si podría volver a competir», dijo Nadal.

«Mi familia y mi entorno me han estado apoyando mucho y yo he seguido esforzándome al máximo, incluso en los peores momentos», añadió Nadal en agradecimiento a su equipo y familia, para los que también tuvo un emotivo mensaje en la pista.

«Lo que más deseo es competir lesiones»

Cuestionado sobre cuál es su deseo para esta temporada, Nadal no dudó en señalar que lo que espera es poder seguir jugando al 100% sin las interrupciones que sufrió en le curso anterior. «Lo que más desearía es mantenerme toda la temporada sano, pudiendo competir al 100% sin sufrir interrupciones por lesión. He tenido una muy buena semana de entrenamientos y lo que más satisfacción me da al hacer balance de esta semana, es que mis entrenamientos fueron mucho mejores que mis partidos. Eso significa que el nivel de juego lo tengo y que para plasmarlo en competición tan sólo necesito tiempo en la cancha», explicó.

«Estoy muy satisfecho con mi actitud y la manera en que he afrontado esta etapa tan complicada. He mantenido siempre un espíritu positivo y una enorme pasión por volver a las pistas. Este título me ayuda a seguir adelante, pero es sólo el comienzo. Tengo muchas ganas de seguir mejorando y esforzándome al máximo», dijo Nadal, tras conquistar su primer título de la temporada y antes de afrontar su próximo reto: el Open de Australia.