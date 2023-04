Lucas Hernández no atraviesa un buen momento en lo profesional en un Bayern de Múnich que sigue en caída libre. Tampoco son horas cómodas para el defensa en el plano personal, pues su mujer Amelia Lorente ha estallado en las redes sociales acusándole públicamente de serle infiel. La madre de sus hijos ha ido más allá, revelando la identidad de su amante y deslizando que es un mal padre.

«Ya puedes dejar de jugar a dos bandas, Lucas Hernández. Te lo regalo, Cristina Buccino. No te olvides que tienes dos hijos que no vienes a ver», ha escrito la española en una de sus historias de Instagram, donde por otro lado ha eliminado todas las fotos que tenía con el ex futbolista del Atlético de Madrid. Amelia Lorente acusa al jugador de llevar una doble vida con la conocida influencer italiana, y no es el primer escándalo que ambos protagonizan.

Lucas Hernández, de escándalo en escándalo

Lucas Hernández y Amelia Lorente fueron noticia en el año 2017, apenas unos meses después de que comenzaran su relación, por una pelea en plena calle que acabó en los tribunales. Los dos fueron condenados a 31 días de trabajos comunitarios y se les puso una orden de alejamiento, pero acabaron reconciliándose y formaron una familia con sus dos pequeños, pasando incluso por el altar en Las Vegas según algunas informaciones.

Un tiempo después volvieron a romper y la española también atacó al futbolista en redes: «Chicas, dejad de escribirme con quién se acuesta o se levanta Lucas (no me interesa) porque es únicamente el padre de mi hijo. Tras varias idas y venidas, supieron reconducir su relación, pero ahora parece que no hay vuelta atrás. Amelia ha explotado tras enterarse de esa supuesta doble vida que Lucas Hernández lleva con Cristina Buccino, una famosa modelo e influencer italiana de 37 años que también ha sido relacionada anteriormente con Cristiano Ronaldo, Aleksander Kolarov, Andrea Iannone o Colin Farrell.