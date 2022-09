La muerte de Isabel II ‘salva’ al Movistar del descenso

Movistar Team vive sus mejores momentos en una temporada que apuntaba a pesadilla por la posibilidad de descender del UCI World Tour. El segundo puesto provisional de Enric Mas en la Vuelta a España viene de la mano de un inesperado triunfo, en la general del Tour de Gran Bretaña, por parte de Gonzalo Serrano. El madrileño ganó de forma brillante la cuarta etapa de forma provisional y se colocó líder de una carrera que se ha dado por finalizada debido al fallecimiento de la reina de Inglaterra, Isabel II, con Serrano como vencedor final y poseedor de puntos clave para la salvación de Movistar.

La organización del Tour de Gran Bretaña anunció en la noche del jueves la cancelación de las tres etapas restantes de la carrera, y a su vez la designación de Gonzalo Serrano como vencedor final de la carrera, de categoría UCI 2.Pro. Con este triunfo, inesperado y celebrado a partes iguales por lo deportivo, Movistar Team consigue una carambola con la que sumar los puntos necesarios para seguir acercándose a la ansiada salvación que les aparte del descenso a la segunda categoría del ciclismo.

El tanteo de los puntos UCI, dentro de la novedosa –y polémica– clasificación implantada por el organismo, sólo incluye como computables los puntos logrados por los diez mejores ciclistas de cada equipo. Gonzalo Serrano, en un año por debajo de sus expectativas, no había logrado colarse en el top-10 de Movistar Team, por lo que su victoria parcial en Gran Bretaña no computaba en la clasificación del equipo de Abarca Sports. Sin embargo, con la cancelación de las etapas y la finalización prematura del Tour de Gran Bretaña, debido al fallecimiento de la reina, Serrano suma 200 puntos que le colocan en una posición de privilegio que permite a Movistar Team poder contar con él de cara a la clasificación.

A further update from the @AJBell Tour of Britain. pic.twitter.com/EVl3Wr9WRh

— AJ Bell Tour of Britain 🇬🇧 (@TourofBritain) September 8, 2022