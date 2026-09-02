Muere repentinamente Isabelle Sava a los 19 años: la promesa del taekwondo que soñaba con unos Juegos Olímpicos

La repentina muerte de Isabelle Sava ha causado una profunda conmoción en el mundo del deporte. La joven promesa británica del taekwondo, que apenas tenía 19 años y soñaba con llegar algún día a unos Juegos Olímpicos, falleció de forma inesperada mientras dormía. Su muerte trunca una carrera deportiva que comenzaba a llamar la atención en el panorama internacional y también una vida llena de proyectos fuera del tatami.

Isabelle Sava murió el pasado 17 de agosto después de sufrir un paro cardíaco mientras dormía, según la información difundida por personas cercanas a la familia y diversos medios. Los servicios de emergencia acudieron a su domicilio e intentaron reanimarla, pero no pudieron salvar su vida. Hasta el momento no se han hecho públicos más detalles sobre las circunstancias médicas que provocaron el paro cardíaco, por lo que su fallecimiento ha sido descrito por su entorno como completamente inesperado.

La noticia se conoció públicamente después de que una amiga de la familia pusiera en marcha una campaña de recaudación de fondos para ayudar a los padres de la deportista, Laura y Ovi Sava, en uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Isabelle era hija única y la pérdida ha provocado una enorme tristeza entre familiares, amigos y compañeros de deporte.

Una gran promesa del taekwondo