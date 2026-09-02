Falleció mientras dormía

Muere repentinamente Isabelle Sava a los 19 años: la promesa del taekwondo que soñaba con unos Juegos Olímpicos

La repentina muerte de Isabelle Sava ha causado una profunda conmoción en el mundo del deporte

La joven promesa del taekwondo tenía 19 años y soñaba con llegar algún día a unos Juegos Olímpicos

Su muerte trunca una carrera deportiva que comenzaba a llamar la atención

Isabelle Sava
Isabelle Sava

La repentina muerte de Isabelle Sava ha causado una profunda conmoción en el mundo del deporte. La joven promesa británica del taekwondo, que apenas tenía 19 años y soñaba con llegar algún día a unos Juegos Olímpicos, falleció de forma inesperada mientras dormía. Su muerte trunca una carrera deportiva que comenzaba a llamar la atención en el panorama internacional y también una vida llena de proyectos fuera del tatami.

Isabelle Sava murió el pasado 17 de agosto después de sufrir un paro cardíaco mientras dormía, según la información difundida por personas cercanas a la familia y diversos medios. Los servicios de emergencia acudieron a su domicilio e intentaron reanimarla, pero no pudieron salvar su vida. Hasta el momento no se han hecho públicos más detalles sobre las circunstancias médicas que provocaron el paro cardíaco, por lo que su fallecimiento ha sido descrito por su entorno como completamente inesperado.

La noticia se conoció públicamente después de que una amiga de la familia pusiera en marcha una campaña de recaudación de fondos para ayudar a los padres de la deportista, Laura y Ovi Sava, en uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Isabelle era hija única y la pérdida ha provocado una enorme tristeza entre familiares, amigos y compañeros de deporte.

Una gran promesa del taekwondo

A pesar de su juventud, Sava ya había construido un importante camino dentro del taekwondo. Su relación con este deporte comenzó cuando era todavía una niña y durante más de una década dedicó gran parte de su vida a los entrenamientos y a la competición. En 2015 se incorporó a la academia Trenic TKD, donde su evolución fue rápida gracias a su talento, disciplina y dedicación. En 2019 consiguió el cinturón negro de primer dan y apenas dos años después alcanzó el segundo dan.

Uno de los grandes momentos de su carrera llegó en 2022, cuando consiguió una medalla de plata en un Campeonato Mundial de Taekwondo celebrado en los Países Bajos, un resultado que confirmó su enorme proyección. Aquella actuación la situó entre las jóvenes deportistas británicas a seguir y alimentó todavía más su gran objetivo: continuar creciendo hasta tener la oportunidad de representar a su país en unos Juegos Olímpicos.

La joven también estudiaba Derecho en la Queen Mary University of London y estaba a punto de comenzar su segundo año universitario. Su sueño era convertirse en abogada, demostrando una capacidad de esfuerzo que le permitía compaginar una exigente carrera universitaria con el deporte de competición. Personas de su entorno la han recordado como una joven inteligente, ambiciosa, centrada y muy determinada.

Su fallecimiento deja así una historia marcada por el talento y por todos los sueños que todavía tenía por cumplir. Con solo 19 años, Isabelle Sava ya había conseguido una medalla mundial, un cinturón negro de segundo dan y el reconocimiento de la comunidad del taekwondo británico. Ahora, el deporte despide a una joven promesa cuya carrera acababa de comenzar y que soñaba con alcanzar algún día el escenario más grande de todos: unos Juegos Olímpicos.

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