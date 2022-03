Luto en el mundo del deporte y en especial en la gimnasia tras conocerse el fallecimiento de Katya Dyachenko, promesa de Ucrania en el citado deporte, que murió a sus 11 años sepultada entre escombros tras bombardeos en Mariupol, zona estretégica por su ubicación portuaria que ha sido acribillada por Rusia durante los últimos días.

Ha sido Anastasia Meshchanenkov, la entrenadora de Katya, la que ha confirmado mediante sus redes sociales el fallecimiento de la prometedora gimnasta. «Tenía que conquistar el mundo, pero ha muerto enterrada en escombros. Tenía que conquistar el escenario y regalar sonrisas al mundo. ¿De qué tienen la culpa los niños?», escribió su preparadora hundida tras conocer la noticia.

Falleció en su casa

La pequeña Katya estaba en su casa cuando un misil ruso impactó en la vivienda, tal y como cuentan medios ucranianos. De acuerdo con cifras de las Naciones Unidas, 78 niños han perdido la vida desde que Rusia invadió Ucrania el pasado 24 de febrero y empezó una guerra que cada día que pasa se recrudece.

Anna Prutova, parlamentaria ucraniania, también se pronunció sobre el fallecimiento de la joven gimnasta, de quien compartió una foto y escribió: «Ella es nuestra gimnasta Katya Dyachenko. Tiene 11 años. Murió bajo los escombros de su casa en Mariupol cuando un misil ruso la alcanzó ese mismo día. Podría haber tenido un futuro brillante por delante como joven campeona de Ucrania. Pero en un segundo ella se había ido».

A principios de marzo también murió Yevhen Malyshev, biatleta internacional ucraniano, que perdió la vida en combate mientras intentaba detener los avances del ejército ruso. El joven, nacido en 2002, estaba inmerso en el servicio militar de su país tras haber detenido su carrera deportista de invierno dos años atrás.

This is our gymnast Katya Dyachenko. She is 11. Died under the rubble of her house in Mariupol when a Russian shell hit it over the day. She could have had a bright future ahead of her as a young Ukrainian champion. But in a second she’s just gone. Close the sky…please. @NATO pic.twitter.com/TzsjHRuRSX

— Anna Purtova (@Purtova_aa) March 23, 2022