Muere en el hospital el novio de Rebecca Cheptegei tras quemar y matar a la atleta

Dickson Ndiema, novio de la atleta ugandesa Rebecca Cheptegei, ha muerto en el hospital cinco días después de que se confirmara el fallecimiento de la deportista, a la que roció con gasolina y quemó viva. El presunto asesino ha fallecido víctima de las quemaduras que sufrió durante el feminicidio, tal y como ha confirmado el centro médico en el que estaba ingresado desde el día de los hechos, el Hospital Universitario y de Referencia Moi de Eldoret, en el Valle del Rift (Kenia).

«Perdimos a Dickson Ndiema anoche alrededor de las 20:00 horas», informa un trabajador del centro a AFP. Ndiema, que estaba siendo investigado por el asesinato de la atleta que participó en los recientes Juegos Olímpicos de París, sufrió quemaduras en el 30% de su cuerpo y finalmente no ha podido salvar su vida tras el femicidio.

Rebecca Cheptegei murió hace cinco días en el hospital de Kenia en el que ingresó después de haber sido rociada con gasolina y y prendida fuego presuntamente por su novio el pasado 2 de septiembre, un asesinato que ha conmocionado e indignado al mundo del deporte y a la sociedad en general a nivel mundial.

«Desafortunadamente la perdimos después de que todos sus órganos fallaran la pasada noche», afirmó Owen Menach, director interino del Hospital Universitario y de Referencia Moi de Eldoret, en el oeste de Kenia. El suceso ocurrió en el condado keniano de Trans Nzoia (oeste), desde donde la atleta, de 33 años, fue trasladada de urgencia al citado hospital con quemaduras en el 80% de su cuerpo.

El mundo del atletismo sigue de luto, devastado y conmocionado por un nuevo caso de violencia de género, que vuelve a ocurrir en África como en ocasiones anteriores. La ugandesa Rebecca Cheptegei, atleta que compitió hace unas semanas en los Juegos Olímpicos de París en la categoría de 10.000 metros, fue atacada por su novio delante de sus hijos y murió en Kenia donde la atleta había comprado un terreno y había construido una casa donde se alojaba durante sus entrenamientos.

Hace unos años, el mundo del atletismo se tiñó también de luto por el fallecimiento de Agnes Jebet Tirop, olímpica en los 5.000 metros en los Juegos de Tokio, que fue encontrada muerta en su casa de Iten. El cuerpo sin vida de la atleta presentaba varias heridas de arma blanca en el abdomen. Horas después de que aparecieran esas trágicas noticias en la prensa africana, la Federación de Atletismo de Kenia confirmaba su triste fallecimiento en un comunicado en el que asimismo se informaba de que Tirop habría sido supuestamente apuñalada por su marido.

