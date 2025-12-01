Muere un entrenador personal e influencer de 30 años tras un arriesgado reto para promocionar su método

El mundo del fitness y las redes sociales están de luto tras la muerte del entrenador e influencer ruso Dmitry Nuyanzin, de 30 años, que falleció a causa de un paro cardíaco después de someterse durante semanas a un extremo experimento nutricional. El objetivo del reto era demostrar, según explicaba él mismo, la supuesta eficacia de su programa de pérdida de peso, para lo cual decidió incrementar drásticamente su ingesta calórica hasta alcanzar los 10.000 calorías diarias.

Dmitry Nuyanzin, que contaba con miles de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok, había documentado de manera constante su progresivo aumento de peso. En publicaciones recientes, aparecía visiblemente más hinchado y cansado, aunque mantenía un tono optimista y aseguraba que su experimento serviría para mostrar «lo fácil que era recuperar la forma aplicando su método». Sus seguidores, sin embargo, se preocupaban por los riesgos del reto y por la tensión evidente que el influencer estaba sometiendo a su cuerpo.

Según informaron medios locales, Nuyanzin comenzó el desafío hace varias semanas, aumentando de forma acelerada la cantidad de comida que consumía a diario. Su dieta incluía grandes cantidades de comida rápida, dulces, bebidas calóricas y platos ricos en grasas, tal como él mismo mostraba en sus vídeos, pero insistía en que el experimento serviría como prueba definitiva de que la pérdida de peso rápida era posible incluso después de un incremento extremo de masa corporal.

🔴 | Muere el entrenador e influencer ruso Dmitry Nuyanzin, de 30 años, tras un arriesgado reto en redes sociales en el que consumía hasta 10.000 calorías diarias para demostrar la eficacia de su programa de pérdida de peso. Sufrió un paro cardíaco después de semanas ganando… pic.twitter.com/4jOQTUxeU4 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 29, 2025

La situación terminó de forma trágica cuando, según fuentes cercanas al entrenador, Dmitry Nuyanzin sufrió un paro cardíaco en su domicilio. Los servicios de emergencia no lograron reanimarlo. En el sector del fitness, la conmoción es tremenda. Expertos en nutrición y cardiología consultados por diferentes medios han señalado que un consumo calórico tan exagerado, sumado a un aumento de peso acelerado, puede suponer una enorme carga para el sistema cardiovascular, como así ha ocurrido. El corazón debe trabajar más intensamente para bombear sangre a un cuerpo que aumenta de masa en poco tiempo, lo que puede generar hipertensión, sobrecarga cardíaca y arritmias graves. Además, el exceso de grasas y azúcares contribuye a desequilibrios metabólicos que pueden precipitar fallos orgánicos.

La muerte de este entrenador personal e influencer del fitness reabre el debate sobre la responsabilidad de los creadores de contenido y la necesidad de fomentar prácticas seguras. Aunque muchos influencers promueven estilos de vida saludables, también existe una creciente tendencia a llevar el cuerpo al límite para captar la atención del público, algo que no es responsable y que puede tener graves consecuencias como ha quedado demostrado en este caso.