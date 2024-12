Muere a los 17 años Aniol Llach, joven promesa del fútbol catalán

El fútbol catalán está de luto tras conocerse la trágica muerte de Aniol Llach, jugador juvenil del Olot que ha fallecido a los 17 años. Tanto el club como la federación han confirmado el repentino y triste fallecimiento del futbolista, que incluso había participado en algún entrenamiento con el primer equipo del Olot, que milita en Tercera RFEF y recientemente se enfrentó al Sevilla en la Copa del Rey.

Aniol Llach fue la víctima del accidente de tráfico ocurrido esta tarde en la C-63, según confirmaron fuentes oficiales. El joven futbolista, promesa del fútbol catalán, ha perdido la vida al chocar con su moto contra un coche a la altura de Les Planes d’Hostoles, en La Garrotxa. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 15:30 horas, cuando el joven colisonó con ese vehículo. A pesar de la llegada rápida de los equipos de emergencia, incluyendo varias ambulancias del SEM y tres dotaciones de los Mossos d’Esquadra, no se pudo hacer nada para salvar la vida de Aniol Llach.

💔 Se’ns ha trencat el cor, no tenim paraules ara mateix. 🕊️ Has marxat massa aviat, Aniol. La vida és molt injusta. 😢 Terrible pèrdua a la família de la #UEOlot. No t’oblidarem! pic.twitter.com/AXK9GIIk0a — Unió Esportiva Olot (@UEO1921) December 19, 2024

La noticia ha causado una gran conmoción en la Unión Deportiva Olot, donde el joven era una pieza fundamental del Juvenil A. El club, profundamente dolido, ha expresado su condolencia a la familia del jugador a través de las redes sociales: «Devastados por la pérdida del jugador del Juvenil A de la UE Olot Aniol Llach, que nos ha dejado en un accidente de tráfico en su pueblo, Les Planes. Un fortísimo abrazo a toda la familia en estos momentos tan duros. Estamos a su lado. Descansa en paz, Aniol».

«Se nos ha roto el corazón, no tenemos palabras ahora mismo. Has ido demasiado pronto, Aniol. La vida es muy injusta. Terrible pérdida en la familia de la UE Olot. ¡No te olvidaremos!», añadían después en un mensaje acompañado de una foto del joven jugador durante un partido. Además, la UE Olot ha anunciado la suspensión de toda la actividad deportiva hasta nuevo aviso. Desde el club no se descarta que incluso el partido del primer equipo ante el CF Badalona Futur del próximo domingo quede aplazado.

Por su parte, la Federación Catalana de Fútbol también trasladó sus condolencias a la familia así como al Olot: «La Federación Catalana de Fútbol expresa su más sentido pésame a la familia y amigos del jugador del Juvenil A de la UE Olot , Aniol Llach , que ha fallecido a causa de un accidente de tráfico en su pueblo, Les Planes d’Hostoles. La FCF quiere trasladar su más sincero cariño hacia las personas más cercanas al jugador y también al club de la UE Olot».