Mourinho no quiso a Salah porque era “como un niño solitario y físicamente frágil”

Jose Mourinho ha desvelado los motivos por los que Salah no tuvo muchos minutos en el Chelsea y tuvo que abandonar la entidad un año después de su fichaje. Aunque el luso reconoce que no fue él quién decidió venderle, ya que su etapa en Londres terminó en diciembre de 2015 y el egipcio se fue en verano de 2016

Jose Mourinho está de comentarista de la Premier League en lo que resuelve su futuro en los banquillos. Durante el Everton-Liverpool del pasado domingo, el técnico explicó los motivos que le llevaron a prescindir de los servicios de Mohamed Salah durante su segunda etapa al frente del Chelsea. El luso asegura que el delantero llegó a Stamford Bridge “como un niño solitario y físicamente frágil”.

“Llegó al Chelsea, procedente del Basilea, como un niño solitario, un niño ingenuo, completamente fuera de contexto y físicamente frágil. Luego se va a Italia. Tiene la experiencia en la Fiorentina, la experiencia en la Roma y cuando vuelve a Inglaterra se adapta completamente al alto nivel del fútbol europeo. Tiene una mayor comprensión del juego y es físicamente mucho más fuerte. Puedes ver que su cuerpo y su estado físico es mucho más fuerte y mucho más seguro”, explicó Mourinho durante la retransmisión.

Al preparador portugués se le ha criticado mucho por dejar escapar al delantero egipcio, que a día de hoy es uno de los mejores del mundo en su posición. De hecho estuvo entre los candidatos al premio The Best, que nombra al mejor jugador del último año. Salah llegó al Chelsea en el año 2014 procedente del Basilea y un año después, en febrero de 2015, se marchó cedido a la Fiorentina.

Hasta entonces solo había jugado 19 partidos con el Chelsea, marcando dos goles y asistiendo en cuatro tantos. Fue salir de Londres y empezar a despuntar. Tanto en Florencia como en Roma, Salah rindió a un altísimo nivel hasta que terminó de explotar en el Liverpool. Allí se convirtió en el gran delantero que es hoy en día y que le ha llevado a ser sexto en el pasado Balón de Oro y tercero en el The Best. Pese a todo, Mourinho reconoce que no fue él quien decidió venderle puesto que su etapa en Londres terminó en diciembre de 2015 y Salah es traspasado en 2016.