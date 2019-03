Mourinho se dispara en las apuestas para entrenar al Real Madrid

Tras la eliminación blanca de la Champions League, en Betfair sus opciones de recalara de nuevo en el Real Madrid han pasado de 2.10 por cada euro apostado a 1.72

La debacle del Real Madrid en la Champions League de manos del Ajax de Ámsterdam no solo ha provocado un terremoto terrible en la capital española, también en las casas de apuestas. Quién ocupará el banquillo del conjunto blanco la próxima temporada es uno de los caramelos más jugosos para apostar estos días y tras la eliminación europea los candidatos han sufrido una convulsión instantánea siendo José Mourinho el favoritísimo para las apuestas.

Que Mourinho ocupara el banquillo del Real Madrid este pasado lunes se pagaba a 2.10, una cuota que le tenía entre los favoritos pero que no le hacía destacar. Pero la eliminación blanca lo ha cambiado todo. The Special One ha pasado ser el elegido por las casas de apuestas bajando casi 40 céntimos la cuota: está en 1.72 por euro invertido, todo esto en apenas 48 horas, todo esto desde la eliminación blanca y desde que los rumores volvieran a rodear al portugués la pasada semana.

Para entender realmente el favoritismo de Mou para liderar el próximo proyecto blanco hay que atender al resto de candidatos. Ese 1.72 del entrenador luso se entiende mejor viendo a sus perseguidores. Justo detrás de él están otros como Mauricio Pochettino y Joachim Löw. Que el argentino se siente en el banquillo blanco se paga a 4.5 y que lo haga el alemán se dispara a los 8.5. Le siguen otros como Antonio Conte, Massimiliano Allegri (10.0) o Arsène Wenger (11.0).

Raúl, candidato español número 1

Raúl González Blanco, que recientemente tomó al cargo al Juvenil B madridista tras el adiós de Álvaro Benito de la disciplina blanca, es el máximo favorito español para ocupar el puesto de entrenador en el banquillo. Pese a que está lejos de 1.72 de Mourinho, las apuestas dan 13 euros por euro apostado a aquellos que elijan al mítico 7 como futurible. Tras él están otros españoles como Roberto Martínez, actual seleccionador del Bélgica (cuota 17.0) y José María Gutiérrez, Guti (26.0).

Solari, cuenta atrás

A Santiago Solari también le afectó en las casas de apuesta la debacle en Champions League. Mermado tras las derrotas ante el Barça en el Santiago Bernabéu que le dejaron fuera de Copa del Rey y a un mundo de LaLiga, la caída europea pone pie y medio fuera al argentino.

En Betfair, que Solari continuara en el banquillo blanco para el choque ante el Valladolid se pagaba a 2.50 por euro apostado al descanso del encuentro ante el Ajax, con el 0-2 ya en el marcador. Al término de este, en apenas 45 minutos, la cuota bajó hasta frenarse en 1.83… ¡casi 70 céntimos en menos de una hora! Es por ello que su continuidad esté tambaleándose más que nunca.