Pedrosa contesta a Alberto Puig: “Que deje en paz a los que no hablamos mal de él”

Dani Pedrosa publicó un comunicado a través de su página oficial de Facebook en el que lamenta las palabras de Alberto Puig en las que critica al actual piloto probador de KTM, una vez finalizada su etapa con Honda al término del pasado Mundial. Puig, actual director deportivo de Honda HRC y ex manager de Dani, había afirmado que “para ser campeón de MotoGP, Dani habría tenido que asumir unas cosas que no ha hecho. En la vida nadie te regala nada”.

Pedrosa contestó de forma tajante a través de sus redes sociales: “Lamento la visión y decepción que Alberto Puig tiene de los resultados que he conseguido. Eso sí, me resulta curioso que él haya ido cambiando bruscamente, de un día para otro, su opinión sobre mí. Espero que algún día lo supere. Haberle dado (a Alberto Puig) lo mejor de mí mismo, entregando todo lo que era capaz en cada momento. Poner en duda que un piloto quiera ser campeón no es propio de quien se dedica a este deporte”, afirma en una carta muy dura hacia Puig.

“Hubiera agradecido que todo el resentimiento que está demostrando conmigo me lo hubiera manifestado en persona con tantas oportunidades como hemos tenido este año, en lugar de esperar a hacerlo ahora que ya no estoy en el equipo, pues el morbo que persigue con ello no me motiva lo más mínimo”, aseveró.

“Todo tiene su momento. En cualquier caso, que deje en paz a quienes no hablamos de él”, quiso zanjar Pedrosa, sobre una polémica que se ha extendido hasta provocar este cruce de declaraciones de quienes fueron inseparables hasta el año 2013.