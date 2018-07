Marc Márquez: “He estado a punto de tirar la toalla, pero he dado un poco más”

Márquez ha logrado la pole por solo 25 milésimas de segundo. El ilerdense busca su novena victoria consecutiva en Sachsenring.

Ver a Marc Márquez partir desde la ‘pole position’ de un Gran Premio de MotoGP no es novedad, aunque sí lo es que consiga tan privilegiada posición de la parrilla sufriendo hasta el último segundo. Apenas 25 milésimas ha mejorado el tiempo de Danilo Petrucci con una última vuelta que, según ha contado al bajarse de la moto, ha estado a punto de abortar. ¿Por qué? Por cometer un par de errores que finalmente ha podido recuperar en el resto del circuito.

“Lo veía difícil. Ha habido un momento que pensaba que sí podía, luego que no. Todo ha sido en el transcurso del intento con el último neumático. Con el segundo juego de neumáticos he pensado ‘sí se puede’, pero en la primera vuelta he tenido un error, casi me caigo en la curva 3, ha salido mal y la última vuelta también he empezado mal porque he cometido otro error, pero lo he podido ir recuperando y ha sido un poco así. He estado a punto de tirar la toalla, de decir ‘bueno, no se puede’, pero he insistido y por cabezón he dado un poco más”, ha reconocido Marc Márquez.

A pesar del subidón de adrenalina que le ha supuesto al catalán lograr esta ‘pole’, lo importante llegará mañana. Será entonces cuando Márquez se enfrente al reto de lograr su novena victoria consecutiva en Sachsenring, la sexta en MotoGP. Según el piloto, la dificultad del reto será máxima especialmente por el calor reinante en tierras teutonas, que está haciendo a todo el mundo sufrir con los neumáticos. “Mañana será una carrera larga, dura. Hace mucho calor y creo todo el mundo está sufriendo con los neumáticos”, ha finalizado Márquez.

De cara a lograr un nuevo triunfo, Márquez parece tener el mejor ritmo de carrera de todos, pero tendrá que andarse con ojo con unas Ducati que están funcionando como nunca en esta ratonera pista, sin despistarse tampoco con Viñales y Rossi, cuyo desempeño a muchas vueltas tampoco desmerece. La respuesta, mañana a partir de las 14:00 horas.