Morata habla tras el penalti: «Estoy jodido pero orgulloso de fallar, caer y levantarme»

Álvaro Morata ha hablado por primera vez después del penalti que lanzó contra Portugal y que le costó el título de la Liga de Naciones a España. El delantero no se ha escondido y, después de todos los problemas por los que atravesó el pasado año, ha afrontado con total naturalidad su fallo: «Sé como afrontar la situación, no pienso quedarme en la cama ni pasarme mal. Es parte de la vida. He vuelto a fallar, como cualquier persona. Estoy orgulloso de haberlo hecho».

El jugador del Galatasaray ha explicado que tenía «claro donde tirarlo», pero que, en el último momento, cambió de lado. «Estoy jodidísimo», ha reconocido, antes de afirmar que, después de someterse a un tratamiento en los últimos tiempos, ahora tiene «las herramientas de haberlo pasado» para afrontar esta situación.

«Soy el primero al que le molesta no haber ganado y a nivel personal por no haber metido el penalti. Pero estoy orgulloso de haberme caído, haberlo intentado otra vez… La vida sigue y tengo que seguir para adelante, con muchas herramientas para gestionar las emociones», ha apuntado en la entrevista concedida a Movistar, con motivo de la promoción de su documental.

Sí que ha reconocido que, durante la Eurocopa, cuando estaba en una situación más delicada, sí que hubiera dudado de tirar el penalti. «El míster dijo los lanzadores. Me dijo el cuarto. Tenía claro donde tirarlo, hasta que cogí carrerilla y cambié de opinión. Pensaba que lo iba a meter. No tiene nada que ver la situación del documental. Yo estoy bien. En la Eurocopa sí que me lo habría planteado. Entré 10 minutos pensando que iba a marcar el gol de la victoria. Intento darlo todo siempre. Ojalá que hubiera tenido el gol, haberla puesto mejor… hay cosas que no podemos controlar».

Morata ha reconocido como han sido los meses en los que ha estado medicado. El futbolista ha querido agradecer a Simeone y a De la Fuente cómo le han ayudado en este tiempo. «La vida es así. Tienes que levantarte. No quiero ni victimizar, ni nada. Es mi experiencia. El día que me retire me gustaría transmitir que esto es una realidad. Es parte de mi trabajo y lo que me gustaría que la gente vea es que he estado en momentos en los que era mi peor enemigo, no creía en mí y tenía una autoestima superbaja. He tenido suerte de tener a mis entrenadores, como el Cholo o Luis [de la Fuente], que he tenido mucha suerte de tenerlos», ha explicado.

También ha dicho que, durante la Eurocopa, tuvo dos caras, una cuando estaba a solas y otra cuando estaba con sus compañeros: «Mi personalidad es así. Voy a estar más pendiente de que estés a gusto que de lo que estoy haciendo yo. Esa era mi función en la Eurocopa, además de presionar y esas cosas, que creo que las hice bien. Estaba claro que tenía que vivir una situación delante de todos y otras yo solo».

«Lo que es importante es que no pasa nada por estar medicado o tratándote por estas así. Había dos partes: cuando estaba con mis compañeros y cuando estaba solo. Entonces me apoyaba en mi familia, en mi psiquiatra o en mi coach», ha señalado.

Ha explicado cómo acabó sufriendo problemas de salud mental, a pesar de tener todo lo que uno querría en la vida: «Yo lo tenía todo pero se me cayó de golpe. No tiene nada que ver el fútbol. Hay diferentes situaciones en el mundo. La depresión es una cosa muy fuerte, pero hay ataques de pánico, de ansiedad, que no pasa nada por afrontarlo. Necesitas personas que te ayuden».

«Lo intento dar todo, pero he aprendido que no todo en la vida es fútbol. Me imagino otra vez la carrera al penalti. Tenía el lado claro, lo tenía estudiado y son 10 segundos en los que es la diferencia de saber lo que te viene encima o celebrar en el córner. Soy el primero que quería ganar un título con España. Me tocaba tirarlo, lo afronté con decisión, pero estoy orgulloso de hacerlo. He fallado, pero como todo en la vida», ha señalado.

Después del penalti, Morata ha dejó entrever que podía haber sido su último partido con la camiseta de España. Pero el capitán ha afirmado que no es algo que ha pensado aún, que necesita darle vueltas: «Necesito pensar, que pase el tiempo y, sobre todo, por respeto a todos los aficionados, mis compañeros y Luis, que me ha dado la vida. Necesito que pase el tiempo, analizar las cosas y ver qué es bueno para la Selección. Después, ver qué es bueno a nivel personal. No puedo contestar a esa pregunta, pero sí que necesito pensar».

También ha hablado sobre lo que sucedió después de la Eurocopa, cuando su círculo más cercano, así como sus compañeros, le animaron a seguir con la Selección: «Mis compañeros y mi mujer, mis hijos me piden y me ayudan a seguir peleando. Yo lo he hecho, pero se trata de analizar lo que es bueno para la Selección. Hay que pensar siempre. Soy una persona muy impulsiva, de hacer las cosas en el momento y las afrontaría desde el minuto 1. Cuando fallo el penalti hablo con mi familia y me dijeron ‘cálmate, que hay que pensar fríamente’. Es mi personalidad».