Hace unos meses, Camila Giorgi reaparecía tras un tiempo inactiva en redes sociales y casi desaparecida para despedirse del tenis profesional. «Me complace anunciar formalmente mi retirada como tenista», escribió la italiana en su perfil, en el que ahora no hay ni rastro de su carrera como deportista, solo aparece en su faceta como modelo. Todo apunta a un problema físico que no tiene solución, pero la realidad es que su retirada es un misterio.

Camila Giorgi incluso fue acusada de huir a Estados Unidos por unos impagos y por robar muebles antiguos, pero ahora ha reaparecido en sus redes sociales en julio y niega que se escapase. «Camila Giorgi no escapó, está en Roma», declaró su abogado Edmondo Tomaselli al Corriere del Veneto. El letrado desvela que la modelo y ex tenista «está en Roma» y trató de justificar su misteriosa desaparición: «En los últimos meses ha estado ausente por motivos profesionales».

Habla el abogado de Camila Giorgi

«No se ha escapado en absoluto, como algunos afirman… Sus fans siempre la han seguido a través de su página de Instagram, ella nunca ha estado inaccesible. En ningún momento tuvo el deseo de no ser encontrada», insistió el abogado de la italiana, que hace dos semanas publicó una fotografía en una azotea de Manhattan en un viaje que coincidió con el US Open. «Hay muchas falsedades sobre mí. Pero lo confirmo: me retiro», confirmó Camila Giorgi en sus redes sociales en mayo de 2024.

Tras su misterioso anuncio de retirada, La Gazzetta dello Sport informó que la Guardia di Finanza investiga a Camila Giorgi por «vacíos» en sus responsabilidades fiscales. Insluco Hacienda le embargó 480.000 euros por un fraude: facturas fiscales evadidas, cuentas por pagar… Por otro lado, está el tema de las vacunas contra el coronavirus. Su nombre había aparecido junto con el de la cantante Madame (Francesca Calearo) en los registros de la Fiscalía de Vicenza en un caso de falsificación -el médico implicado supuestamente había tirado las vacunas en lugar de inmunizar a los pacientes-. Los documentos de vacunación eran falsos y el asunto llegó a la justicia.

Por todo ello, los investigadores piensan que Camila Giorgi huyó de Europa y fijó su residencia en Estados Unidos, donde ahora vuelve a mostrarse más activa. La tenista, con 700.000 seguidores en Instagram, siempre ha cuidado su imagen en las redes, y es que ahora puede ser su principal fuente de ingresos tras retirarse del tenis profesional. «Una frase mía se ha convertido en un meme en las redes sociales. Dije que no sigo el tenis. En el sentido de que después del torneo, hablo de otra cosa. Es normal. Un trofeo más no distorsiona mi existencia, el tenis es un trabajo y ganar me da placer, por supuesto, pero el sentido de la vida es otra cosa. Cada vez que gano un título, la gente me pregunta: ¿qué cambia ahora? No cambia nada. Cambia que mañana hago otra cosa», decía en una entrevista: «Mi vida no es sólo deporte….. Hay tanta envidia alrededor que la gente habla sin conocernos y sin saber», finalizaba la italiana, que llegó a ser la número 26 del mundo y llegó a jugar los cuartos de final en el torneo de Wimbledon.