La viuda de José Antonio Reyes, Noelia López ha compartido un emotivo mensaje en las redes sociales en el que recuerda a su pareja más de cuatro años después de la muerte del futbolista, fallecido el 1 de junio de 2019 en un accidente de tráfico mientras conducía de regreso a su casa para reencontrarse con la familia tras entrenarse con el Extremadura.

La esposa del jugador sevillano ha publicado en sus redes sociales un emotivo hallazgo. Todo empezaba con el envío de un paquete que no tenía absolutamente nada que ver con Reyes. «Acabo de recibir un pedido de Ikea que había hecho para organizar algunas cositas que aún guardaba en cajas y me he encontrado esto», ha comentado Noelia López, que se ha topado con algo que ha alegrado su día y que ha querido compartir con sus seguidores. Se trata de una tarjeta de San Valentín de José Antonio Reyes hacia ella con el siguiente texto: «Feliz Día de San Valentín. Ni en la distancia te olvido».

José Antonio Reyes sigue más presente que nunca ahora, más de cuatro años después de aquel trágico accidente de tráfico que acabó con su vida. Y lo hace en forma de señales a su viuda, Noelia López, madre de sus dos hijas. «Últimamente he tenido tantas señales… que algún día os las contaré», ha compartido la joven con sus miles de seguidores a través de su perfil de Instagram. «Siento una caricia cada vez que me topo con una señal. Hoy cobran más fuerza ciertas palabras», añade Noelia en esa emotiva publicación. Durante todo este tiempo, tanto su viuda como el resto de la familia de José Antonio Reyes han tenido que vivir un auténtico calvario. Y es que, unido al dolor que supone la pérdida de un ser querido, han tenido que enfrentarse a muchos problemas por el tema de su herencia.

En declaraciones al programa Y ahora Sonsoles, Noelia aseguraba hace unos meses que siempre ha estado «al margen» de los asuntos económicos de su marido y que no era consciente de todo esto. «Me estoy enterando de todo y lo estoy asimilando», expresó la joven, que no sabe si su hogar será uno de los afectados por esta decisión judicial.

Problemas con la herencia

Reyes perdió la vida en un trágico accidente de tráfico y no tenía preparado ningún testamento, de ahí que su familia heredara un total de 18 propiedades, estando la mayoría sin pagar, lo que supone una deuda enorme para sus padres e hijos. La Justicia ha ordenado sacar a subasta tres de estas 18 propiedades, siendo una de ellas en la que reside a día de hoy su mujer y sus tres hijos, cuyo futuro está en el aire. Por otro lado, también ha salido a subasta un piso en Utrera, pueblo de Sevilla donde nació, un chalet de lujo en Madrid, un apartamento en Cádiz y siete locales en Bormujos, Sevilla. Todo ello estaría valorado en casi 6 millones de euros.

Cabe destacar que estas no son las primeras propiedades que se están subastando, ya que años anteriores se repitió esta misma fórmula con otras nueve de ellas por este mismo problema. Al no existir testamento, el patrimonio va a los descendientes directos, es decir a sus hijos. De hecho, uno de ellos juega en las categorías inferiores del Real Madrid.