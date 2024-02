Una mirada a las casas de apuestas deportivas online y un futuro basado en estrategia

Las apuestas deportivas en España se han convertido en una actividad muy popular en los últimos años, están día a día ganando terreno en nuestro país. Mucho más ahora, además, que no tenemos que movernos de casa para apostar por nuestro deporte favorito. Y es que cada vez más personas se suman a esta tendencia y disfrutan de la emoción que brinda apostar en disciplinas como el fútbol, el baloncesto, el voleibol, tenis, béisbol o los E-Sports, entre otros.

Las apuestas deportivas, por otro lado, desde el punto de vista social, son una forma de entretenimiento que permite a los aficionados a los deportes poner a prueba sus conocimientos y habilidades, analizando datos y poniendo en práctica si lo que saben lo pueden aplicar. Incluso hay grupos de amigos que deciden participar en las apuestas deportivas online, muchos de ellos con estrategias muy pensadas para competir con fervor.

Mantienen vivos los deportes

En España, en concreto, existen numerosas casas de apuestas muy conocidas –y muy reguladas por la legislación para dar todas las garantías– que ofrecen una amplia variedad de opciones para los amantes de las apuestas deportivas. Una disciplina que también deja una interesante aportación económica al PIB español, en este momento las apuestas deportivas representan el 1% de nuestra economía, según datos de la Dirección General de Ordenación del Juego.

Y es que las apuestas deportivas son también un elemento y un ingrediente que mantiene vivos los eventos deportivos: sostienen las audiencias de millones de espectadores cada año. Es lo mismo que ocurre, de alguna forma, y salvando las distancias, con Loterías y Apuestas del Estado cada 22 de diciembre, día de la lotería, es una forma de mantener vivo un espacio económico y, además, una tradición.

No podemos olvidar tampoco que los grandes y pequeños equipos de fútbol, ciclismo, baloncesto, voley, etc. necesitan también ser rentables. Y aunque es cierto que muchos equipos generan muchos millones de euros mensualmente, sobre todo gracias a la publicidad y acuerdos de sus jugadores con marcas importantes, no debemos olvidar que una de las súper fuentes de ingresos de los clubes y otros equipos son los patrocinios.

Y, sin duda, dentro de los patrocinadores en los eventos deportivos están las casas de apuestas, quienes inyectan gran cantidad de dinero a los clubes y equipos. Y es que para mantener con oxígeno las competiciones deportivas se necesitan equipos y jugadores competitivos, así que estos socios comerciales son muchas veces el alma económica de clubes y equipos.

Pero no sólo los clubes ganan con esta relación, también los organizadores de las competiciones, como puedes ser La Liga, la UEFA o la NFL, entre otros. Todos han visto en las casas de apuestas un socio comercial importante, ya que el beneficio es mutuo. Los clubes y las competiciones generan ingresos mientras que las casas de apuestas deportivas se dan a conocer ante millones de personas, las cuales son clientes potenciales de sus plataformas.

En España, por ejemplo, el 76,2% de los clubes de primera y segunda división tienen acuerdos con casas de apuestas. Eso sí, nuestro país no es una excepción: la liga alemana, inglesa y portuguesa, entre otras, llevan años rubricando acuerdos comerciales con diferentes casas de apuestas deportivas.

En definitiva, podemos afirmar que las apuestas deportivas tienen impacto en los partidos y eventos deportivos, y viceversa. Sin duda, citas deportivas tan potentes como los Mundiales, las Copas de Europa o la Super Bowl en EEUU no serían lo mismo sin los aficionados y sus apuestas deportivas.

El fútbol, el deporte más popular

Una de las ventajas de las apuestas deportivas en España es la amplia gama de deportes disponibles para apostar. Desde el fútbol, que es el deporte más popular en el país, hasta el baloncesto, el tenis, el ciclismo y muchos otros, los jugadores (apostadores), por tanto, tienen una gran variedad de opciones para elegir.

Además, las apuestas deportivas online y offline en España también ofrecen diferentes tipos de apuestas, ya que los usuarios pueden optar por apostar al resultado final del partido, al marcador exacto, al número de goles o puntos, e incluso a eventos específicos dentro del partido, como el primer goleador o el número de tarjetas amarillas.

Otra ventaja de las apuestas deportivas en nuestro país es la facilidad de acceso. Como decíamos al principio, con la llegada de las plataformas en línea, los usuarios pueden realizar sus apuestas desde la comodidad de su hogar o incluso desde sus dispositivos móviles. Esto ha hecho que las apuestas deportivas sean aún más populares, ya que los aficionados pueden disfrutar de esta actividad en cualquier momento y lugar.

Analizar y conocer estrategias para apostar, el futuro de las apuestas deportivas

Cabe destacar que para movernos como apostadores, jugadores o usuarios en el mundo de las apuestas deportivas debemos tener diferentes aspectos en cuenta y derribar algunos mitos alrededor del mismo, y uno de ellos es la creencia de que apostar, ganar y llevarnos grandes sumas de dinero es lo más lógico.

Por ello, hay espacios como Apuestas Gurú, uno de los mayores sitios sobre apuestas y apuestas deportivas nacido en 2015, que buscan introducir al lector en el mundo de las apuestas desde un punto de vista profesional y poner fin a esas creencias y, además, introducir a los usuarios en los principales términos de apuestas y estrategias básicas.

Así como poner sobre la mesa quiénes son las principales casas de apuestas deportivas de España: BC Game, 22Bet, Paripesa, Trust Dice Mega Pari, Vave, entre otras.

Y es que en Apuestas Gurú brindan a sus usuarios un enfoque particular de las cartillas de apuestas, basadas en reseñas de empresas de apuestas, comparaciones y análisis. Una especie de Big Data de las apuestas deportivas en nuestro país, un aspecto que permite una apuesta deportiva basada en datos y trazar una estrategia y convertirnos en jugadores ganadores.

En Apuestas Gurú encontramos información útil para que el futuro de las apuestas deportivas pasen por aprender estrategia, tras habernos informado de todos los consejos de apuestas disponibles. Por ejemplo, en este espacio podemos encontrar información sobre competiciones nacionales (La Liga), tanto de primera como de segunda división, e internacionales, sobre todo el EEUU y América Latina, entre otros, incluso consejos tan curiosos como el auge de las apuestas en el béisbol japonés, una de las disciplinas más importantes del país nipón, cómo apostar en la MLB de Béisbol, en baloncesto en la NBA o la EuroCup, la Superliga de Brasil Voleibol, etc.

Como curiosidad, además, en Apuestas Gurú también tienen un espacio para las apuestas culturales como Eurovisión y los Oscars 2024, así como las elecciones presidenciales de EEUU, que se celebrarán también este año y donde Donald Trump es nuevamente protagonista.

También ponen a disposición de los jugadores (apostadores y usuarios) información sobre estrategias de apuestas, clasificación de las casas de apuestas y reseñas de las mismas, entrevistas con profesionales, pronósticos, glosario de términos para no perderte nada, así como asistencia personal, ante las dudas que puedan surgir.

Servicios de apuestas deportivas online con todas las garantías, el equipo de Apuestas Gurú comprueba y prueba constantemente las empresas de apuestas, siguen la evolución de los mercados, participan en foros extranjeros y ofrecemos reseñas independientes sobre estas compañías de apuestas. En Apuestas Gurú dan todas las claves para hacer apuestas para disfrutar de un juego de forma agradable y, además, conseguir ingresos extras.