Resultado De Miñaur – Carlos Alcaraz: resumen y cómo ha quedado el partido de la final del ATP 500 de Viena online gratis hoy

El de El Palmar tendrá este domingo en frente a un De Miñaur que superó en tres sets (6-4, 1-6, 7-6(4) al alemán Alexander Zverev. El australiano firmó una de las victorias de su vida, contra el número uno del mundo y para acercar su presencia en las Finales ATP, pero ante Alcaraz tendrá que dar un paso mayor, ya que tiene un historial en contra de 6-0 en sus duelos.

Cuándo es el Carlos Alcaraz – Álex de Miñaur: horario de la final del ATP 500 de Viena 2026

La organización de este campeonato que se está celebrando en Austria ha programado el Carlos Alcaraz – Álex de Miñaur correspondiente a la final del ATP 500 de Viena 2026 para este domingo 1 de noviembre. El choque va a arrancar en la pista central a las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias.