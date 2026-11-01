Resultado De Miñaur – Carlos Alcaraz: resumen y cómo ha quedado el partido de la final del ATP 500 de Viena online gratis hoy
Sigue en vivo y en directo todo lo que suceda en el partido de la final del ATP 500 de Viena entre Alcaraz y De Miñaur
Un diez para Jódar: se convierte en el top 10 más rápido de la historia sin necesidad de jugar
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de la final del ATP 500 de Viena entre Alex de Miñaur y Carlos Alcaraz. El español está a un paso de coronarse en Viena, de categoría ATP 500 y que se disputa sobre pista dura cubierta, después de ganar este sábado su encuentro de semifinales ante el ruso Daniil Medvedev (6-4, 7-6(2)), y luchará por el título contra el australiano Alex de Miñaur. Un partido que se postula complicado y que pone todas las miradas en el tenista español, que buscará otra imagen para la historia del tenis.
El de El Palmar tendrá este domingo en frente a un De Miñaur que superó en tres sets (6-4, 1-6, 7-6(4) al alemán Alexander Zverev. El australiano firmó una de las victorias de su vida, contra el número uno del mundo y para acercar su presencia en las Finales ATP, pero ante Alcaraz tendrá que dar un paso mayor, ya que tiene un historial en contra de 6-0 en sus duelos.
Cuándo es el Carlos Alcaraz – Álex de Miñaur: horario de la final del ATP 500 de Viena 2026
La organización de este campeonato que se está celebrando en Austria ha programado el Carlos Alcaraz – Álex de Miñaur correspondiente a la final del ATP 500 de Viena 2026 para este domingo 1 de noviembre. El choque va a arrancar en la pista central a las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
Alcaraz dirige una orquesta excepcional ante De Miñaur para conquistar Viena
Aquí puedes leer la CRÓNICA de la victoria de Carlos Alcaraz en la final de Viena.
4-6,1-6
¡CARLOS ALCARAZ ES CAMPEÓN EN VIENA!
¡CARLOS ALCARAZ VENCE A ALEX DE MIÑAUR Y ES CAMPEÓN DEL ATP500 DE VIENA!
4-5,1-6
Alcaraz está a un paso
Gran saque para provocarle el error con el resto. Si le rompe el servicio a De Miñaur, el español será campeón en Viena.
4-4,1-6
Empata De Miñaur
Rozó por muy poco el break Carlos Alcaraz. Se salva De Miñaur de perder el partido a corto plazo. Sacará ahora el murciano.
3-4,1-6
Alcaraz gana su saque
A la red esa bola de De Miñaur. Alcaraz sigue defendiendo su saque para estar tranquilo y gestionar la mejoría del australiano.
3-3,1-6
De Miñaur pone las tablas
Juego tranquilo para el australiano. Está dosificando ahora Carlos Alcaraz para luego volver a meter una marcha más.
2-3,1-6
Alcaraz vuelve a ponerse por delante
Juego rápido que gana el español. Está más parejo este segundo set, pero el problema que tiene De Miñaur es que Alcaraz no cede ni un milímetro y pelea cada juego como si fuera el decisivo.
2-2,1-6
De Miñaur empata de nuevo
Respira el australiano que gana su segundo servicio. Aun así, Alcaraz está muy tranquilo porque sabe que le está arrasando en Viena.
1-2,1-6
Alcaraz vuelve a imponer su ley
Necesitaba el español de este juego para bajar pulsaciones. Alcaraz nos ha dejado el mejor punto de lo que llevamos de partido después de dos restos que han dejado sin palabras a De Miñaur.
1-1,1-6
De Miñaur empata
Juego larguísimo que se lleva el australiano. Es la primera vez en el partido que De Miñaur no está por detrás en el marcador.
0-1,1-6
Alcaraz empieza ganando el segundo set
Juego en blanco para el español. El saque de Alcaraz está siendo tremendo porque ni De Miñaur supo cómo restarle.
1-6
¡Juego y set para Carlos Alcaraz!
Juego, break y set de Alcaraz. En 36 minutos se ha llevado la primera manga. De Miñaur empezó muy mal, pero con el paso de los juegos ha ido mejorando un poco. Mucho tiene que cambiar esta final para que no se la lleve Carlos.
1-5
Alcaraz no cede
Está mejorando el australiano, pero el resto le está fallando y eso permite a Alcaraz jugar con más soltura.
1-4
De Miñaur logra su primer juego
Le ha costado muchísimo ganar el primero a Alcaraz. Se le marchó fuera esa bola por muy poco. Sacará ahora Carlos, que tiene muy de cara el primer set.
0-4
Vendabal de Alcaraz
Saque tremendo que no deja a De Miñaur ni pelear el resto. Póker de juegos para Carlos Alcaraz.
0-3
¡Otro break de Carlos Alcaraz!
El nivel del español está siendo impresionante. Le está moviendo de lado a lado y De Miañur no encuentra la forma de ganarle un juego. Si sigue así, la final no va a durar mucho. Mención honorífica a la defensa de Alcaraz en el resto, que está teniendo más chispa que contra Medvedev.
0-2
Alcaraz abre ventaja
Forzó el australiano el 40-40 después de varios errores del español, que se había relajado en algunos puntos. Cuando apretó un poco, se llevó el juego sin problemas. Dos de dos para Carlos Alcaraz.
0-1
¡Empieza Alcaraz con un break!
Se llegó a poner De Miñaur 40-0, pero el Carlos ha remontado a base de derechazos. Qué bien le ha engañado por los pasillos para robarle el servicio. Turn de saque para Alcaraz.
¡COMIENZA EL DE MIÑAUR-ALCARAZ!
Arranca la final en Viena. De Miañur empieza sacando en la pista central.
Empezará sacando De Miñaur
Alcaraz ha ganado el sorteo y empezará restando en el primer juego. Últimos calentamientos antes de empezar la final del ATP500 en Viena.
Zverev será el nuevo número uno del mundo
Alexander Zverev se convertirá el próximo lunes en el nuevo número uno del ranking mundial. El tenista alemán, de 29 años, que este año se ha proclamado campeón de Roland Garros y del US Open, necesitaba alcanzar los cuartos de final del ATP 500 de Viena para arrebatarle el liderato a Jannik Sinner, que no participa en el torneo. Zverev cumplió su objetivo tras imponerse al neerlandés Tallon Griekspoor en dos sets (6-4 y 7-5), en un partido que duró apenas 95 minutos. Aunque no esté en la final de hoy, el germano estará en la cima.
Un diez para Jódar: se convierte en el top 10 más rápido de la historia sin necesidad de jugar
Desde su debut como profesional, en enero de este año, hasta su irrupción en el top 10, apenas habrán pasado 287 días. Cabe recordar que la actualización se hará oficial el próximo lunes. Marca que pulveriza el anterior registro perteneciente a Gustavo Kuerten, quien lo logró en 490 días. Palabras mayores. Jódar también es el 21º tenista español que entra en los diez mejores y el tercero más joven, solo superado por Nadal y Alcaraz.
¿Qué le queda por jugar a Carlos Alcaraz hasta final de año?
El próximo reto tendrá lugar en París, donde se disputará el último Masters 1.000 de la temporada. Después, el calendario continuará con las Nitto ATP Finals, que se celebrarán en Turín, y concluirá con la fase final de la Copa Davis, en Bolonia.
Alcaraz tiene medido a De Miñaur
El camino de Carlos Alcaraz en Viena
Carlos Alcaraz peleará por sumar un nuevo título a su palmarés en la final de este emocionante ATP 500 de Viena 2026. Su rival en el encuentro definitivo será Álex de Miñaur, que llegó a esta fase tras superar a Alexander Zverev en semis. El murciano debutó en primera ronda ante Karen Khachanov (7-6 y 6-4), se cargó en octavos a Basilashvili (6-1 y 7-6), en cuartos a Tommy Paul (6-4 y 7-6) y en semifinales a Daniil Medvedev (6-4 y 7-6). Carlitos no ha cedido ni un set y espera poder conquistar el trofeo de la misma manera.
Dónde ver el Carlos Alcaraz – Álex de Miñaur en el ATP 500 de Viena 2026 en directo gratis y por TV
Movistar+ fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todo lo que ha venido ocurriendo en este ATP 500 de Viena 2026. El Carlos Alcaraz – Álex de Miñaur de la final del torneo se va a poder ver por el canal Vamos (dial 8) o Movistar Plus+ (dial 7). Los clientes de esta plataforma o los que estén suscritos a Tennis TV, se podrán descargar sus respectivas aplicaciones para ver en streaming y en vivo online todo lo que suceda en este partido en el que se decide el título. Recalcar que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV.
¡Bienvenidos!
¡Muuuuuuuuuuy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la gran final del ATP 500 de Viena con el De Miñaur-Alcaraz. Otro partido complicado para el español que tendrá que superar para ganar otro título esta temporada. ¡Comenzamos!
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Cuánto dinero se lleva Carlos Alcaraz por ganar el ATP 500 de Viena 2026
Carlos Alcaraz gana su segundo título después de la lesión de muñeca que le ha dejado fuera de las pistas la mayor parte de la temporada. El tenista español conquistó el ATP 500 de Viena para terminar el año de la mejor manera posible. Tras un torneo inmaculado, el murciano ha sido el más dominante en Austria.