«Es un milagro que Nadal haya ganado dos Grand Slams este año»

La derrota de Rafa Nadal en el US Open a manos de Frances Tiafoe pilló por sorpresa a muchos. El español no tuvo su día ante el americano, mientras que éste hizo posiblemente el mejor partido de su carrera. Matts Willander, habitual comentarista de tenis, analizó la situación de Rafa Nadal y tildó de «milagro» los títulos que ha levantado esta temporada el español. «Es un milagro que Nadal haya ganado dos Grand Slam y haya alcanzado las semifinales de Wimbledon este año», dijo el ex tenista sueco.

Rafa Nadal se despidió del US Open en la cuarta ronda del torneo al caer ante el americano Frances Tiafoe, rival al que había ganado sin mayores apuros en los dos duelos precedentes. Al balear se le vio falto de ritmo, incapaz de leer cómo hacer daño de manera definitiva al americano, pese a que igualó la contienda en el segundo set y llegó a dominar en el cuarto. Con escaso rodaje en la gira norteamericana, a Nadal le fue imposible hacer frente a un Tiafoe dispuesto a todo y que ha confesado no querer volver a medirse con el de Manacor.

Matts Wilander, ex tenista y habitual comentarista de tenis, hizo una lectura de la derrota de Nadal. El sueco señaló las posibles causas del tropiezo del balear ante Tiafoe. “Parecía que Rafa estaba un poco lento o que tenía dificultades para leer el juego de Tiafoe. Cuando miras el juego de Fognini o de Tiafoe, ambos golpean su derecha desde atrás con un golpe corto y rápido. Hay que recordar que Nadal no ha jugado el suficiente tenis antes del US Open”, dijo Wilander.

Pese a su derrota, Nadal sigue siendo el mejor tenista de una temporada que, paradójicamente, está siendo de las más duras para el español por diversos motivos. “Es un milagro que Nadal haya ganado dos Grand Slam y haya alcanzado las semifinales de Wimbledon este año. Si miras su año, con la temporada regular que ha tenido, ha ganado dos Grand Slam. Es increíble. No se esperaba esto, pero creo que los jugadores saben cuando Rafa no está al cien por cien de su nivel”, dijo Wilander en Eurosport.

Álex Corretja también coincidió con Wilander en este aspecto. “Para mí es un milagro que Rafa Nadal haya sido capaz de ganar en Australia y Roland Garros. ¿Qué podemos decir? Es nuestro icono, el mejor ejemplo de nuestro deporte, y si ha perdido hoy ha sido porque Frances ha jugado increíble y ha dado todo lo que tenía”, añadió el catalán.