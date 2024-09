Michael Schumacher estuvo en la boda de su hija en Mallorca: protección, seguridad y una orden

La familia Schumacher está de enhorabuena. Por fin han podido celebrar algo bonito, un evento muy esperado por todos en el seno del ex piloto alemán, cuyo accidente de esquí hace ya más de diez años lo cambió todo. Y es que Gina, la hija de Michael Schumacher, ya se ha casado con su flamante marido, Iain Bethke, una boda por todo lo alto celebrada en la lujosa villa que la familia tiene en Mallorca.

La pareja se dió el sí, quiero este sábado por la tarde en una espectacular ceremonia en la que no faltó ningún detalle. El lugar elegido fue Villa Yasmin, la propiedad que Corinna, la mujer del ex piloto alemán compró hace unos años y que antes perteneció al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Según algunos medios, Michael Schumacher estuvo en el enlace, pero las medidas de protección y seguridad fueron muy estrictas. De hecho, ha salido a la luz la orden que dio Gina a todos los invitados de su boda: prohibidos los teléfonos móviles.

Las personas que tuvieron el placer de acompañar a los novios el sábado dejaron sus dispositivos antes de entrar en la propiedad de los Schumacher, de tal forma que la familia evitó así cualquier tipo de imagen que no deseasen que viera la luz y cualquier chantaje de algún cercano que les pudiese traicionar. Y es que no sería la primera vez en la que tienen que enfrentarse a este problema de filtraciones o amenazas de ello, tal y como ocurrió hace poco con unos ex trabajadores.

Un evento esperado por los Schumacher

Una boda muy esperada por todos en la familia, que deseaba celebrar algo bonito. Una organizadora de bodas alemana habría sido la encargada de dar forma a la ceremonia. En los exteriores de la villa se montaron unas gradas para que los invitados puedan presenciar la celebración con el Mediterráneo de fondo, un lugar muy especial para la familia Schumacher. En el altar, Gina y Iain se colocaron bajo un arco abovedado para darse el sí, quiero en una ceremonia que duró aproximadamente media hora, aunque justó después empezó la celebración y la fiesta, que contó una banda de música country animando el ambiente, tal y como informa el diario Última Hora.

Michael Schumacher sigue luchando por recuperarse del trágico accidente de esquí que casi le costó la vida hace años. Junto a él siempre ha estado su familia, que hace unos años decidió poner en venta una casa de la familia que se encontraba muy cerca del Lago de Ginebra. Y es que los allegados de Schumacher y el ex piloto de Ferrari llevan bastante tiempo pasando largas temporadas en Mallorca, donde siempre solía veranear antes del fatídico accidente.

En concreto, el alemán y los suyos residen en esa enorme propiedad que tiene dos piscinas, un gran jardín, helipuerto y vistas al mar en un total de 15.000 metros cuadrados de terreno. Además, se puede pasar en pocos kilómetros de la playa a la Serra de Tramuntana, un paraíso para practicar senderismo, de ahí que Corinna decidiera instalar a la familia en Andratx cuando los médicos le permitieron viajar.