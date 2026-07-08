El mensaje viral de un futbolista español del City a Milei en una camiseta firmada: «¡Viva la libertad, carajo!»

El presidente de Argentina, Javier Milei, quiso felicitar a Erling Haaland tras su exhibición frente a Brasil, con un doblete histórico que le dio el pase a cuartos de final del Mundiala a Noruega. El argentino compartió una curiosa publicación en redes sociales después del gran partido del delantero, compartiendo con sus seguidores una fotografía de una camiseta del Manchester City firmada por todos sus jugadores, entre ellos Haaland.

Una foto que sin embargo se ha hecho viral por el mensaje de otro de los futbolistas del conjunto inglés, concretamente el español Nico González, ex del FC Barcelona y del Oporto e hijo del mítico Fran. El centrocampista quiso poner un mensaje especiala en la elástica, y acompañó su firma con una frase que está dando mucho que hablar en las redes sociales: «¡Viva la libertad, carajo!».

Miren la firma del lado derecho que se acompaña con el número 9… Vikingo sos un gigante… CC: @ErlingHaaland pic.twitter.com/VPnB9KXjpf — Javier Milei (@JMilei) July 5, 2026

«Miren la firma del lado derecho que se acompaña con el número 9… Vikingo sos un gigante…», escribió Milei junto a una foto en la que se ve una camiseta del City enmarcada con su nombre y firmada por varios jugadores. Sin embargo, el presidente de Argentina no pensaba que el mensaje que realmente iba a llamar la atención era el de Nico González, que no juega el Mundial porque no está convocado por España.

Hace unos meses, la presencia de Rafa Nadal junto a Javier Milei desató las críticas de la izquierda radical. El tenista español aprovechó su presencia en Miami en el marco del American Business Forum para saludar al presidente de Argentina, que también acudió a la cita en Florida. Dicho encuentro enfadó a toda la izquierda, que lo tildó de «vergonzoso».

«¡No me lo puedo creer! ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? ¡Qué honor!», gritaba Milei al ver entrar a la sala a Rafa Nadal antes de fundirse en un fuerte abrazo. En el encuentro también estaban los ex tenistas Carlos Moyá y David Nalbandian, una de las grandes raquetas de la historia del tenis argentino. «¿Qué tal, Carlos?», le preguntó el presidente de Argentina a Carlos Moyá. El balear terminó siendo el entrenador de Rafa Nadal en los últimos años de su carrera deportiva, y juntos han ganado varios Grand Slams. Durante la presencia de los tres ex tenistas estuvieron bromeando e Ignacio González Castro, CEO de la entidad que organiza el American Business Forum, aseguró que «estamos para hacer un dobles».

Milei respondió ante la atenta mirada de las tres leyendas del tenis mundial: «No, no, no. Sólo miraría». Después de ver este vídeo, Fonsi Loaiza, portavoz de la izquierda más radical en redes sociales, ha mostrado su enfado por el encuentro entre Rafa Nadal y Javier Milei, líder del partido político La Libertad Avanza y que nunca se ha cortado a la hora de atizar a la izquierda públicamente. «Hoy, Rafa Nadal ha mostrado su apoyo al ultraderechista Milei. Vergonzoso», aseguró Loaiza.