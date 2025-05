El mensaje de Topuria a Charles Oliveria: «Pido disculpas de antemano porque seré campeón»

Después de meses de espera, de incertidumbre y de incluso haber empezado el campamento sin conocer a qué rival se enfrentaba, con la diferencia que eso supone, Topuria ya conoce su rival. Será Charles Oliveira, tal y como ha anunciado Dana White, CEO de la UFC y ha confirmado el propio Matador a través de sus redes sociales. La pelea del UFC 317 está previsto para el próximo 28 de junio en la International Fight Week de Las Vegas.

La primera reacción del hispanogeorgiano no se ha hecho esperar. Compartió en sus redes sociales una imagen de ambos luchadores acompañado de un mensaje que rezuma confianza en sí mismo y a la vez deja un dardo a Makhachev. «28 de junio, otro sueño se hará realidad. Seré campeón del peso ligero. Charles, te pido disculpas de antemano… Sólo lucho por mis sueños. Es una lástima que Makhachev se haya escapado. 17-0».

Y es que el anhelado combate entre Topuria y el mencionado Makhachev tendrá que esperar. Al menos por un tiempo. Después de que Jack Della Maddalena se impusiera a Belal Muhammad y convierta en nuevo campeón del peso wélter, Makhachev sube a dicha categoría y deja vacante el cinturón de peso ligero por el que pelearán Topuria y Charles Oliveira.

On June 28, another dream will come true. I’ll be the champion of the lightweight division. Charles, my apologies in advance… I’m just fighting for my dreams. It’s unfortunate that Makhachev ran away. 17-0 🌹 pic.twitter.com/YSutHz4U2h

