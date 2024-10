Mendy tira de la manta y ataca al Manchester City: «Es injusto, a las fiestas venían más compañeros»

Después de haber sido declarado absuelto de violación y agresión sexual, Benjamin Mendy ha abierto la caja de pandora. El juzgado de proclamó «inocente» y hoy sigue litigando contra el Manchester City para que le abonen el dinero correspondiente al tiempo que estuvo apartado de los terrenos de juegos por este motivo.

Unos 13 millones de euros. El futbolista ya presentó una denuncia en su día. Jenny Wiltshire, su abogada, agradeció públicamente la labor del jurado: «Mendy quisiera agradecer a los miembros del jurado por centrarse en la evidencia de este juicio, en lugar de los rumores y las insinuaciones que han seguido este caso desde el principio. Esta es la segunda vez que Mendy es juzgado y declarado inocente por un jurado».

Una vez lograda la inocencia y reclamados los impagos, el futbolista ha tirado de la manta en The Telegraph. «Varios jugadores del primer equipo del Manchester City, incluido el capitán del club, estuvieron presentes en las fiestas a las que asistí y de las que fui anfitrión. Todos bebíamos alcohol, todos mantuvimos relaciones ocasionales con mujeres, todos incumplimos las restricciones de COVID-19… Esto no excusa mi comportamiento, pero creo que es injusto que el Manchester City me señale de la forma en que lo ha hecho».

«La diferencia entre los otros jugadores del Manchester City y yo es que yo fui acusado falsamente de violación y humillado públicamente». El tratamiento sufrido por el club inglés ha sido lo que ha provocado que Mendy se pronuncie. «El City está tratando de pintar una narrativa de que yo estaba actuando imprudentemente, y mi supuesta imprudencia me llevó a ser arrestado por delitos que no cometí. No estaba haciendo nada diferente a varios de los jugadores del primer equipo del Manchester City. Estaba tan preparado, dispuesto y capacitado para desempeñar mis funciones como los demás jugadores que asistieron a las fiestas».

Jugadores del City le prestaron dinero

Además, Mendy también se ha referido al salario, de 500.00 libras al mes, que tuvo retenido mientras estuvo apartado del equipo desde 2021 por ser imputado. Su contrato también mostraba que recibiría 900.000 libras por aparecer en el 60% de los partidos, un bono de un millón de libras si el Manchester City se clasificaba para la Champions League, y un pago anual de 1,2 millones de libras a su empresa de derechos de imagen.

«Luché para pagar la manutención de mi hijo (cuando el Manchester City dejó de pagarle tras ser imputado en 2021), me sentí fatal. Raheem Sterling, Bernardo Silva y Riyad Mahrez me prestaron dinero para ayudarme a tratar de pagar mis honorarios legales y mantener a mi familia». El futbolista, que no ha vuelto a disputar minuto alguno desde que se lesionase el pasado mes de mayo, ataca al conjunto inglés por «injusticia».

“No tengo conocimiento de que el Manchester City dedujera o suspendiera el sueldo de ninguno de los otros jugadores, ni siquiera cuando era de dominio público que dichos jugadores habían asistido a las fiestas. Por lo tanto, me parece increíblemente injusto que el Manchester City me haya apartado del equipo cuando no estaba haciendo nada diferente al resto del equipo”, sentencia Benjamin Mendy.