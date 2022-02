La afición del Oviedo no ha acabado nada contenta este domingo. Su equipo llegó a ir ganando por 3-0 al Huesca, pero finalmente se dejaron remontar y el duelo acabó en tablas (3-3). Un empate que no ha sentado nada bien entre la parroquia carbayona y que, por ejemplo, ha enfadado mucho a Melendi, reconocido oviedista. El cantante asturiano ha explotado en las redes sociales apuntando directamente a Ziganda, entrenador del Oviedo, un mensaje que ha generado mucha polémica.

«Con todos los respetos y sin entrar en detalles, les ruego como oviedista que se planteen seriamente si creen que tenemos el entrenador adecuado para este equipo. Un saludo, ¡Hala Oviedo!», escribió el artista respondiendo al mensaje del Oviedo en el que anunciaban el final del partido.

Con todos los respetos y sin entrar en detalles , les ruego como oviedista que se planteen seriamente si creen que tenemos el entrenador adecuado para este equipo. Un saludo, hala Oviedo!! 🙏🏻 — Melendi Oficial (@MelendiOficial) February 13, 2022



El Oviedo es décimo con 38 puntos y está a solo tres del Play Off de ascenso, de ahí que Melendi haya recibido muchas críticas tras ese duro ataque a Ziganda. Muchos aficionados del Oviedo, aunque estén enfadados por el empate de hoy, no entienden que el cantante venga a pedir la cabeza de un técnico que tiene al equipo tan cerca de la promoción.

Un Ziganda que fue autocrítico en sala de prensa tras el empate por cómo su equipo se dejó remontar en casa con un 3-0 a favor: «No es muy normal, pero sabemos que esto es fútbol. Hicimos tres goles y nos lo hicieron a nosotros. Partidos locos, en el que las delanteras pueden con las defensas. Es una gran pena, lo teníamos muy a favor. No hemos gestionado la ventaja, no hemos sido capaces de ajustarnos. Nos han dado la vuelta».

«Nosotros en la primera parte hemos estado muy bien, muy certeros y es por eso que nos hemos ido con ese marcador. El partido era duro, pero la pena es que no hemos sido capaces de saber gestionar la victoria. El inicio del segundo tiempo era clave y les ha dado vida el gol. No nos tiene que afectar. El Huesca está a tres puntos nuestro y aspira al Play Off. A Burgos a intentar ganar, no hay excusas. Hay que ver las cosas que hemos hecho bien. Hoy nos lamentaremos, pero mañana a preparar el partido de Burgos”, sentenciaba.