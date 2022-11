La mejor amiga de Sara Carbonero habla de su estado de salud tras la operación de urgencia

Sara Carbonero es una de las protagonistas de la semana. Este miércoles se conocía que fue operada de urgencia el pasado lunes en la Clínica Universitaria de Navarra. Una intervención que habría tenido lugar justo después de que su equipo médico hiciera una valoración, creyendo oportuno el paso por quirófano de la periodista de manera inmediata. Obviamente, su familia, amigos y fans se preocupan por ella. Sin embargo, la persona a la que más unida está ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad.

Hablamos de su mejor amiga, Isabel Jiménez, también periodista. Ha sido ella la primera que ha informado de la última hora de Sara Carbonero con unas primeras palabras sobre cómo se encuentra en este momento. La colaboradora de Mediaset Marta López es quien ha querido transmitir sus palabras tras haber coincidido con Isabel Jiménez en los pasillos de Telecinco. «No te preocupes que está muy bien. Estate tranquila», han sido las palabras que Isabel le ha transmitido a Marta sobre el estado de salud de su amiga.

Por su parte, Iker Casillas ha sido mucho más duro. El ex portero del Real Madrid y de la Selección se ha pronunciado en las redes sociales cargando contra la prensa por informar de la operación de urgencia de la madre de sus dos hijos: «La carrera por dar la noticia. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea y no pensar en el implicado. La carrera de cascar la puta noticia y no reparar en el daño que hacen también a su entorno. Lamentable. LA NOTICIA».

Mientras tanto, Sara Carbonero se ha pronunciado a través de las redes sociales, concretamente, a través de la música. La comunicadora ha compartido un pantallazo de una canción que tiene como título Poquito de Valeria Castro. En la canción se pueden escuchar fragmentos como: «Guarda sobre el que es su propio techo. Todos los justificantes de los hechos. Guarda una maleta por si hay que partir. Suena en su cabeza un eco que aún arrastra. Una misma historia siempre la desgasta. Cansada de justificar cómo vivir…».