Daniil Medvedev sumó su cuarto triunfo, consecutivo e inapelable, en las finales de la Copa Davis. Siempre jugando con Rusia –Federación Rusa– en el Madrid Arena tanto en fase de grupos como en cuartos y semifinales, el ruso vivió un incidente con el público que acudió a las gradas del pabellón madrileño debido a su soberbia en la celebración de la victoria ante Struff.

Medvedev había ganado el partido e hizo gestos de calma al público, donde no sentaron bien los aspavientos del número dos del ranking ATP, quien se llevaba una sonora pitada del respetable. Daniil no es el mejor amigo del público, algo que ya demostró en el US Open en el pasado y en la Copa Davis se ha repetido un momento que el tenista trató de explicar y justificar de forma pública a continuación.

«Es una broma que hacemos en el equipo cuando jugamos a cartas y uno gana y pide ‘calma, calma’», justificaba el tenista ruso nada más terminar el partido. «También lo hacía Cristiano Ronaldo», recalcaba un Medvedev que volverá a encontrarse con el público madrileño este domingo, en la final de la Copa Davis a la que Rusia accedió merced a su triunfo y el de Rublev ante Alemania.