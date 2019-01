El Hulk iraní desvela sus secretos para debutar en la WWE

Sajad Gharibi, apodado como el Hulk iraní, aspira a debutar en la WWE. El levantador de pesas quiere pasarse ahora al wrestling y ha desvelado cuál es el secreto para obtener su increíble físico

Su nombre es Sajad Gharibi, pero todos le conocen como el Hulk iraní por su increíble fisonomía. El joven iraní, de 26 años y 174 kilos de peso, ha revelado al portal Sputnik sus intenciones de participar en el conocido espectáculo mundial de wrestling después de haberse dedicado a la halterofilia.

Sajad Gharibi podría ser el próximo contrincante de Martyn Ford, apodado ‘El hombre más terrorífico del mundo’, que también aspira a estrenarse en la WWE. “El hecho es que el levantamiento de pesas no ha sido suficiente para mí”, comenta el propio Gharibi al portal Sputnik, quien sueña con enfrentarse a Brock Lesnar y al mediático luchador ruso Khabib Nurmagomedov, una “leyenda” para él y alguien que le “cae muy bien”.

En su perfil de Instagram se pueden encontrar un gran número de imágenes en las que Gharibi muestra su increíble fisonomía que le ha hecho ser apodado como el famoso superhéroe de Marvel. El Hulk iraní reconoce estar preparado para debutar en la WWE. “Estoy seguro de que si renuncio a la pelea, mis fanáticos me van a dar la espalda. Nosotros, los iraníes, tenemos una particularidad: llevamos todo a su conclusión”, explicó GharibI. Y añade: “Si me invitaron a la WWE, ya no puedo rechazar esta oferta”.

El secreto de su físico

Gharibi ha compartido además cuáles son sus secretos para obtener ese físico. “Peso 174 kilogramos. Hago cinco comidas al día, ingiero muchas proteínas y casi no tomo azúcar. En cuanto a los carbohidratos, los consumo en cantidades razonables”, dice el joven de 26 años.

“Hago ejercicios 2 o 3 veces a la semana. Por ejemplo, uno de los ejercicios de MMA consiste en trasladar pesas de hasta 80 kilogramos a una distancia de 90 metros”, explicó.