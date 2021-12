Se avecina guerra por Abde. Marruecos presiona al jugador del Barcelona para que dispute la Copa de África, mientras que los azulgranas no quieren que se vaya y, según diferentes informaciones, el propio jugador tampoco vería con malos ojos renunciar a jugar con el combinado marroquí para seguir centrado en el conjunto catalán. Dependiendo de hasta donde lleguen los Leones del Atlas en el torneo, Xavi no podría contar con el extremo entre el 9 de enero y el 6 de febrero.

Vahid Halihodzic, seleccionador de Marruecos, se ha pronunciado sobre la situación de Abde: «Lo descubrí hace poco y hablé con él. Él jugaba en el segundo equipo y no podía convocarlo, pero ahora está jugando con el primer equipo. Vi que tenía la calidad necesaria para este equipo. Juega por banda, es rápido, es capaz de marcar diferencias por los costados. No tenemos a muchos jugadores así y pensé que nos podría interesar».

«Está jugando y casi es titular. Pese a que solo lleva un mes o mes y medio jugando, lo he convocado porque está jugando en un equipo como el Barcelona. He hablado dos veces con él y está impaciente de jugar con nosotros. Él está muy orgulloso de jugar en el equipo de Marruecos. Hablaremos con los responsables de su equipo, el presidente y el director deportivo, porque no pueden prohibirle venir. Es seleccionable. Intentaremos llegar a un acuerdo amistoso, explicaremos las cosas y encontraremos una solución aceptable para todos», explicó el técnico.