La baja de Márquez por lesión en Argentina parecía ya suficiente castigo y todo apuntaba a que no tendría que cumplir la sanción impuesta en Portimao. Ante las dudas generadas, el Panel de Comisarios ha anunciado que el castigo se mantiene y el de Cervera tendrá que cumplir con la Doble Long Lap Penalty «en la próxima carrera de MotoGP en la que pueda participar».

«Considerando la lesión y la no participación de Marc Márquez, Piloto #93, en el Gran Premio Michelin de la República Argentina, y con vistas a cumplir con la intención subyacente a la decisión tomada por el Panel de Comisarios de MotoGP de la FIM, la Doble Penalización de Vuelta Larga será cumplida por el piloto en la próxima carrera de MotoGP en la que pueda participar», reza el comunicado de la FIM.

Cabe recordar que Márquez fue sancionado con una Doble Long Lap por arrollar a Miguel Oliveira en la vuelta tres del GP de Portugal. Como consecuencia de la misma, el ilerdense sufre «una fractura intraarticular desplazada de la base del primer metacarpiano del pulgar de la mano derecha», de la cual tuvo que ser operado y no podrá correr en Termas de Rio Hondo. Tampoco lo hará el portugués.

Clarification on application of the penalty from the Stewards panel 📋

"Considering the injury and non-participation of #MotoGP rider @marcmarquez93 at the #ArgentinaGP, the double long lap penalty shall be served in the next MotoGP race in which he will be able to participate"

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 28, 2023