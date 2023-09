Márquez acelera su fichaje por Gresini

El futuro de Marc Márquez parece estar cada vez más lejos del Repsol Honda. En los últimos días ha cogido fuerza la opción de Gresini Racing, donde está su hermano Álex, como posible destino para el 2024. El ilerdense siente que está al cien por cien físicamente y todavía puede pelear por victorias y títulos, y eso no parece que sea posible en la marca del ala dorada, que ya es el último fabricante en la clasificación, superado incluso por Yamaha. Los últimos rumores apuntan a que el 93 estaría en negociaciones avanzadas con el equipo que comanda Nadia Padovani, viuda de Fausto Gresini.

«Yo quiero volver arriba, con vosotros, pero si no es con vosotros, me voy a buscar la vida», avisaba Márquez durante una reunión con el equipo a principios de temporada. Así de claró lo explicó en su documental ‘Marc Márquez: All in’. Y parece que las mejoras que pedía no llegan o no son suficientes para volver arriba. El propio piloto reconocía en Montmeló que la moto «es la misma que la del test de Valencia del año pasado».

Eso sí, el piloto de Cervera se muestra cauto en sus declaraciones y repite una y otra vez una frase: «Tengo contrato con Honda» y asegura estar comprometido con el proyecto. Pero parece que el proyecto no avanza, las mejoras llegan con cuentagotas y no surten ningún efecto. No obstante, Marc quiere ver qué es lo que traen los japoneses para el test de Misano donde podrá hacerse una idea de cómo será la moto de 2024.

Ducati cambia su discurso

Desde Ducati siempre han dicho que Márquez no tenía cabida en su proyecto, que buscaban pilotos jóvenes para formar y que fueran subiendo poco a poco. Claro ejemplo de ello es Francesco Bagnaia, vigente campeón, líder del campeonato y gran dominador. Sin embargo, Paolo Ciabatti, uno de los jefes y actual director deportivo de los de Borgo Panigale, se ha posicionado al respecto desde Misano y aseguró en DAZN que «normalmente cuando se habla en el paddock es porque hay un mínimo de verdad».

Pese a ello, el jefazo de Ducati, echó balones fuera y recalcó que Gresini es un equipo independiente y su estrategia puede ser diferente: «Para nosotros, estamos en una situación donde sabemos que en principio los dos pilotos del Repsol Honda tienen contrato para la próxima temporada y lo que pasa es más entre ellos, Honda y Gresini. ¿Qué puedo decir? Nada más. La estrategia de Ducati es clara, pero la estrategia de un equipo independiente puede ser bastante diferente».

Reencuentro con su hermano

Dicen que cuando el río suena, agua lleva, y esta vez parece que viene cargado. En una entrevista reciente con DAZN, Márquez dijo: «Han puesto mi cabeza en todas las motos, ¿alguien acertará, no?». Las últimas informaciones apuntan que la opción de Gresini será la ganadora y, según AS, se llevaría incluso a su mano derecha, Santi Hernández, con el que lleva desde 2011.

Marc Márquez lo ha intentado, ha cambiado su mentalidad para tratar de ayudar al equipo, pero por más intentos que hace la situación no mejora. Repsol Honda ocupa la última posición en la clasificación por equipos y Marc se siente capaz de volver arriba. El ocho veces campeón del mundo le ha dado una oportunidad a los japoneses pero tras ver que la cosa no mejora se ha buscado la vida. En esta nueva etapa se reencontrará con su hermano, Álex, que ha recuperado la sonrisa e incluso logró la victoria en la sprint de Silverstone. De hecho, el menor de los Márquez ya dejó caer esta posibilidad en Montmeló: «No se puede descartar que Marc o Mir sea mi compañero el año que viene».

De confirmarse su fichaje por Gresini, el 93 llevará una Ducati, la marca que domina el campeonato con puño de hierro. Eso sí, será la Desmosedici de 2023, la misma que lleva ahora Pecco Bagnaia. Con esa moto es posible volver a ganar. Bastianini peleó por el Mundial el año pasado con Ducati de 2021 y este año, Bezzecchi, con una moto de 2022, está también luchando por el título. Aunque desde Gresini están llevando todo con mucho cautela y hay silencio absoluto sobre el tema.